México

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números ganadores de este jueves 7 de agosto, compartidos por la Lotería Nacional.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 09, 13, 21, 26, 28Ganadores: 31,796Dinero entregado: $840,673.26 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 07, 16, 24, 27, 28Ganadores: 51,030Dinero entregado: $1,295,814.64 pesos

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna entregará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Pensión IMSS 2025: ¿Se modificará el pago de septiembre por el regreso a clases?

El noveno pago de pensiones del año será depositado por las entidades de seguridad social del país

Pensión IMSS 2025: ¿Se modificará

Leagues Cup: así quedaron los cuartos de final entre equipos de la Liga MX y la MLS

Los ocho mejores equipos del certamen ya quedaron definidos y lucharán por el trofeo 2025

Leagues Cup: así quedaron los

Esta será la nueva tarifa del transporte público en el Estado de México que afectará a decenas de personas

Las negociaciones para definir el próximo aumento en la tarifa reúnen a representantes de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la propia gobernadora

Esta será la nueva tarifa del transporte

Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

La actriz ya amucula algunas controversias en el popular reality show

Cuántos millones ganará Ninel Conde

Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

Fuerza Regida, Natanael Cano y Tito Double P cautivan a los usuarios de la plataforma con sus mejores canciones de la variante del regional mexicano

Los corridos tumbados siguen dominando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crimen organizado recluta a jóvenes

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Ordenan liberación para ‘La Mojón’, presunta líder del Cártel del Noreste y sobrina de los fundadores de Los Zetas

Violencia en Cuautla es por pugna entre Cártel de Sinaloa, Unión Tepito y grupo delictivo local, asegura SSPC estatal

Caen 33 personas de siete células criminales, aseguran vehículos y armas tras operativos en Sonora

EEUU revoca visa de Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cuántos millones ganará Ninel Conde

Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

¿Por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo? 

Adrián Marcelo se burla de la popularidad que tiene Abelito en La Casa de los Famosos México

Sergio Basáñez revela que casi lo ‘batean’ de Shark Tank México con su caldo de huesos

DEPORTES

Develan estatua de Julio César

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México

Vergil Ortiz revela las claves por las que Canelo Álvarez será favorito ante Terence Crawford: “No digo que no pueda”

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Es increíble”