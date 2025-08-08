México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo registrarte según tu apellido hoy viernes?

El proceso se organiza según la primera letra del primer apellido; conoce los requisitos y cómo realizar tu trámite

El proceso se organiza según la primera letra del primer apellido; conoce los requisitos y cómo realizar tu trámite

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con su etapa de registro para mujeres de 60 a 64 años que deseen acceder a un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México y operado por la Secretaría del Bienestar, tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres en edad cercana a la jubilación, reconociendo su labor y aportación a la sociedad.

Para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones, se estableció un calendario de registro organizado por la primera letra del primer apellido de las solicitantes. Este viernes, el turno corresponde a las mujeres cuyos apellidos inician con las letras S, T, U, V, W, Y, Z.

¿Qué necesitas para registrarte?

Las interesadas deben acudir al módulo de registro más cercano con la siguiente documentación en original y copia:

  • Identificación oficial vigente (INE)
  • CURP actualizada
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)
  • Número de teléfono de contacto

Además, es importante que las solicitantes acudan en la fecha correspondiente según su apellido, ya que el registro se lleva a cabo de manera escalonada para brindar atención ordenada y eficiente.

¿Dónde registrarse?

La ubicación de los módulos de atención puede consultarse a través de canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o en los centros integradores de desarrollo de cada municipio. Se recomienda verificar el horario de atención y llegar con anticipación.

¿Quiénes pueden acceder a este apoyo?

Este programa está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años que residan en el Estado de México y no reciban otro apoyo similar, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Qué sigue después del registro?

Una vez completado el trámite, las solicitantes deberán esperar la notificación oficial de incorporación al programa y la posterior entrega de la Tarjeta del Bienestar, mediante la cual recibirán su apoyo económico de forma bimestral.

La Pensión Mujeres Bienestar representa un esfuerzo por cerrar brechas económicas de género y garantizar una vida digna para las mujeres mexiquenses en una etapa crucial de sus vidas. Si cumples con los requisitos, no dejes pasar la fecha correspondiente a tu apellido y realiza tu registro a tiempo.

