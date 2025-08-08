México

Martha Figueroa no volverá a Ventaneando ni como invitada: “No me interesa”

La periodista fue tajante al desmentir cualquier invitación para volver a ‘Ventaneando’, explicando que su contrato con Televisa le impide participar en el aniversario del icónico programa de Pati Chapoy

Por Armando Guadarrama

Guardar
Martha Figueroa descarta su regreso
Martha Figueroa descarta su regreso a 'Ventaneando' y desmiente rumores sobre el aniversario del programa (Foto: Cuartoscuro)

“Yo... pues no, no tengo nada que hacer ahí y además aunque quisiera no puedo, Televisa no me deja ir a las instalaciones de TV Azteca porque tenemos un contrato, pero son... mentiras. A mí no me dijo nadie nada”.

Con esta declaración, Martha Figueroa zanjó cualquier especulación sobre su posible regreso a Ventaneando para el aniversario del programa, desmarcándose de los rumores que la situaban de vuelta en los foros de TV Azteca.

La periodista, con más de tres décadas de trayectoria, abordó el tema en su espacio de YouTube, donde dejó claro que no ha recibido invitación alguna y que, incluso si la hubiera, su respuesta sería negativa.

La noticia, que circuló en días recientes y fue recogida por diversos medios, sugería que Figueroa podría sumarse a los festejos por los 30 años del emblemático programa conducido por Pati Chapoy.

La periodista aclara que su
La periodista aclara que su contrato con Televisa le impide participar en celebraciones de TV Azteca (Fotos: Con Permiso, Facebook / @chapoypati, Instagram)

En su intervención, la conductora no solo desmintió la versión, sino que expresó su incomodidad ante la persistencia de estos rumores. Subrayó que nadie del equipo de producción ni del elenco de ‘Ventaneando’ se ha puesto en contacto con ella, a pesar de que en el pasado formó parte del equipo original del programa.

“Cero redondo, ni me han hablado, ni me gustaría, ni creo que a ellos, ni nada, conmigo no tiene nada que ver ese rumor. Ignoro si Pepillo, a la mejor Pepillo, ha ido muchas veces a Azteca, a los aniversarios de Ventaneando lo invitan y él va feliz, le encanta estar ahí”, afirmó, refiriéndose a su colega y amigo Juan José Origel.

La negativa de Figueroa no solo responde a una cuestión de voluntad personal, sino también a compromisos contractuales.

Esta restricción contractual refuerza su postura de distanciamiento respecto a su antigua casa televisiva, a la que no planea regresar.

Figueroa reafirma su compromiso con
Figueroa reafirma su compromiso con Televisa y destaca su trayectoria en el periodismo de espectáculos mexicano (Foto: Instagram @figuerolas)

La carrera de Martha Figueroa se ha caracterizado por una notable versatilidad y una presencia constante en los principales espacios de espectáculos de México.

Nacida el 22 de mayo de 1966, la periodista cuenta actualmente con 59 años y una formación en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Su salto a la notoriedad se produjo precisamente en ‘Ventaneando’, donde compartió pantalla con figuras como Pati Chapoy, Pedro Sola y Juan José Origel, consolidando su reputación en el medio.

Figueroa se integró a Televisa en 2016, donde ha mantenido una presencia activa. Actualmente, participa en la sección de espectáculos del programa ‘Hoy’ y co-conduce ‘Con Permiso’ junto a Origel, lo que evidencia la solidez de su relación profesional y su vigencia en la televisión mexicana.

Temas Relacionados

Martha FigueroaVentaneandoTelevisaTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión IMSS 2025: ¿Se modificará el pago de septiembre por el regreso a clases?

El noveno pago de pensiones del año será depositado por las entidades de seguridad social del país

Pensión IMSS 2025: ¿Se modificará

Leagues Cup: así quedaron los cuartos de final entre equipos de la Liga MX y la MLS

Los ocho mejores equipos del certamen ya quedaron definidos y lucharán por el trofeo 2025

Leagues Cup: así quedaron los

Esta será la nueva tarifa del transporte público en el Estado de México que afectará a decenas de personas

Las negociaciones para definir el próximo aumento en la tarifa reúnen a representantes de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la propia gobernadora

Esta será la nueva tarifa del transporte

Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

La actriz ya amucula algunas controversias en el popular reality show

Cuántos millones ganará Ninel Conde

Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

Fuerza Regida, Natanael Cano y Tito Double P cautivan a los usuarios de la plataforma con sus mejores canciones de la variante del regional mexicano

Los corridos tumbados siguen dominando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crimen organizado recluta a jóvenes

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Ordenan liberación para ‘La Mojón’, presunta líder del Cártel del Noreste y sobrina de los fundadores de Los Zetas

Violencia en Cuautla es por pugna entre Cártel de Sinaloa, Unión Tepito y grupo delictivo local, asegura SSPC estatal

Caen 33 personas de siete células criminales, aseguran vehículos y armas tras operativos en Sonora

EEUU revoca visa de Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cuántos millones ganará Ninel Conde

Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

¿Por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo? 

Adrián Marcelo se burla de la popularidad que tiene Abelito en La Casa de los Famosos México

Sergio Basáñez revela que casi lo ‘batean’ de Shark Tank México con su caldo de huesos

DEPORTES

Develan estatua de Julio César

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México

Vergil Ortiz revela las claves por las que Canelo Álvarez será favorito ante Terence Crawford: “No digo que no pueda”

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Es increíble”