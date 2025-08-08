Martha Figueroa no volverá a Ventaneando ni como invitada: “No me interesa”

Martha Figueroa descarta su regreso a 'Ventaneando' y desmiente rumores sobre el aniversario del programa (Foto: Cuartoscuro)

“Yo... pues no, no tengo nada que hacer ahí y además aunque quisiera no puedo, Televisa no me deja ir a las instalaciones de TV Azteca porque tenemos un contrato, pero son... mentiras. A mí no me dijo nadie nada”.

Con esta declaración, Martha Figueroa zanjó cualquier especulación sobre su posible regreso a ‘Ventaneando’ para el aniversario del programa, desmarcándose de los rumores que la situaban de vuelta en los foros de TV Azteca.

La periodista, con más de tres décadas de trayectoria, abordó el tema en su espacio de YouTube, donde dejó claro que no ha recibido invitación alguna y que, incluso si la hubiera, su respuesta sería negativa.

La noticia, que circuló en días recientes y fue recogida por diversos medios, sugería que Figueroa podría sumarse a los festejos por los 30 años del emblemático programa conducido por Pati Chapoy.

La periodista aclara que su contrato con Televisa le impide participar en celebraciones de TV Azteca (Fotos: Con Permiso, Facebook / @chapoypati, Instagram)

En su intervención, la conductora no solo desmintió la versión, sino que expresó su incomodidad ante la persistencia de estos rumores. Subrayó que nadie del equipo de producción ni del elenco de ‘Ventaneando’ se ha puesto en contacto con ella, a pesar de que en el pasado formó parte del equipo original del programa.

“Cero redondo, ni me han hablado, ni me gustaría, ni creo que a ellos, ni nada, conmigo no tiene nada que ver ese rumor. Ignoro si Pepillo, a la mejor Pepillo, ha ido muchas veces a Azteca, a los aniversarios de Ventaneando lo invitan y él va feliz, le encanta estar ahí”, afirmó, refiriéndose a su colega y amigo Juan José Origel.

La negativa de Figueroa no solo responde a una cuestión de voluntad personal, sino también a compromisos contractuales.

Esta restricción contractual refuerza su postura de distanciamiento respecto a su antigua casa televisiva, a la que no planea regresar.

Figueroa reafirma su compromiso con Televisa y destaca su trayectoria en el periodismo de espectáculos mexicano (Foto: Instagram @figuerolas)

La carrera de Martha Figueroa se ha caracterizado por una notable versatilidad y una presencia constante en los principales espacios de espectáculos de México.

Nacida el 22 de mayo de 1966, la periodista cuenta actualmente con 59 años y una formación en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Su salto a la notoriedad se produjo precisamente en ‘Ventaneando’, donde compartió pantalla con figuras como Pati Chapoy, Pedro Sola y Juan José Origel, consolidando su reputación en el medio.

Figueroa se integró a Televisa en 2016, donde ha mantenido una presencia activa. Actualmente, participa en la sección de espectáculos del programa ‘Hoy’ y co-conduce ‘Con Permiso’ junto a Origel, lo que evidencia la solidez de su relación profesional y su vigencia en la televisión mexicana.