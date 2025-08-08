Leonardo Aguilar reveló cómo es Christian Nodal de cuñado y no descarta una colaboración

El hermano de Ángela Aguilar confirmó que existe una dinámica amistosa entre ellos. (Captura de pantalla @nodal / @leonardoaguilaroficial)

Leonardo Aguilar habló abiertamente sobre su vínculo con Christian Nodal durante una entrevista realizada por José Quintero en el pódcast “Échale”. El integrante de la familia Aguilar explicó cómo la relación con el cantante, pareja de su hermana Ángela Aguilar, trasciende el plano personal y se extiende al ámbito creativo.

“Nunca nos llevamos mal, pero al principio era como...”, explicó. “Como cuñado soy un tipazo”.

El músico confirmó que existe una dinámica amistosa entre ellos y que incluso ya trabajan juntos en la composición de canciones. “Necesito acordarme de que no solo es amigo, es esposo de Ángela. Hay veces de que estamos él y yo cotorreando de que 6 de la mañana... cantando canciones. Y de repente es como... Ángela está ahí a lado, perdón”, declaró.

Leonardo explicó que, en el entorno familiar, tanto con Ángela como con Christian, suelen reunirse para componer y compartir ideas musicales. “Nos juntamos a componer y salen cosas muy padres”, señaló sobre estas sesiones creativas. “Y luego, ‘oye Ángela, Christian, vamos a juntarnos a componer o a platicar, o qué opinan de esto…’, como lo hice con mi papá durante mucho tiempo”, detalló.

Leonardo explicó que, en el entorno familiar, tanto con Ángela como con Christian, suelen reunirse para componer. (@angelaaguilar_)

Ante la pregunta de si habrá una colaboración directa con Nodal, Leonardo respondió: “Dios quiera que sí”, dejando abierta la posibilidad de un dueto más allá de las composiciones conjuntas. “Ahora ya estamos colaborando en composiciones”, comentó, haciendo referencia al trabajo que desarrollan actualmente.

Asimismo reveló que si sintió que se agregó un hermano más a la familia, “Definitivamente, cien por ciento, que comparto muchas cosas con él”, dijo.

Leonardo también ha estado en controversia debido a supuestas indirectas hacia su medio hermano, Emiliano Aguilar en junio pasado. Además recibió varios ataques tras la difusión de una teoría en redes sociales que busca vincular a Christian Nodal con una supuesta infidelidad.

La controversia se reforzó cuando Ángela Aguilar compartió un video disfrutando de su helado favorito, lo que recordó a los usuarios una publicación previa de Nodal en la que mostró el mismo sabor. El hecho de que Ángela le diera “Me gusta” a esa publicación avivó las especulaciones.

Desde el matrimonio de Ángela y Nodal, Leonardo Aguilar aclaró que se llevaban bien. (Foto: RS)

En medio de la discusión en plataformas como TikTok y X, Leonardo Aguilar publicó en Instagram el video de su hermana con el helado, mientras al fondo se observa un escenario de aparente caos, lo que intensificó la polémica en línea.

Ante la lluvia de críticas, el hijo de Pepe Aguilar terminó eliminando dicha publicación.