México

Leagues Cup: así quedaron los cuartos de final entre equipos de la Liga MX y la MLS

Los ocho mejores equipos del certamen ya quedaron definidos y lucharán por el trofeo 2025

Por Israel Aguilar Esquivel


Toluca clasificó en primer lugar
Toluca clasificó en primer lugar (Vincent Carchietta-Imagn Images)

La primera fase de la Leagues Cup, torneo binacional entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), llegó a su fin. Los ocho mejores equipos del certamen ya quedaron definidos y se prepararán para comenzar el camino rumbo al título desde la etapa de cuartos de final, a diferencia de los 28 equipos eliminados.

De acuerdo con el formato del torneo, tras una serie de encuentros entre equipos de las dos ligas, los cuatro equipos de la MLS y la misma cantidad de la Liga MX con la mejor estadística de unidades clasificarán a la próxima fase.

Tanto en la liga con equipos de Estados Unidos y Canadá, así como en el grupo de los 18 equipos mexicanos hubo sorpresas. Algunos de los cuadros que llegaron a perfilarse como favoritos para ganar trofeos quedaron fuera y, por el contrario, otros tantos que se encontraban fuera del radar se colaron gracias a su buen desempeño en las primeras tres jornadas.

Jaime Lozano clasificó en su
Jaime Lozano clasificó en su segundo torneo internacional al frente del Pachuca (Maria Lysaker-Imagn Images)

Así quedaron los cuartos de final entre equipos de la Liga MX y la MLS en la Leagues Cup

Después de tres jornadas de actividad intensa, la Liga MX ya conoce a los cuadros que representarán al circuito en el camino al título. Sin ninguna sorpresa, los campeones vigentes, es decir los Diablos Rojos de Toluca, clasificaron como líderes del futbol mexicano gracias a sus tres victorias, una de ellas por la vía de los penales.

En el segundo lugar clasificaron los Tuzos de Pachuca, en lo que fue la segunda prueba internacional de Jaime Lozano. Detrás estuvieron los Tigres de la UANL, comandados por Rodolfo Pizarro. En el último lugar de la clasificación, se coló el Puebla que, con dos victorias y una derrota sumaron seis unidades.

Los Tigres ya clasificaron a
Los Tigres ya clasificaron a los cuartos de final (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

Por parte de la Major League Soccer (MLS), Seattle Sounders se destacó por ser el único cuadro que obtuvo tres victorias en el tiempo regular. Detrás le siguió el Inter de Miami, así como el Orlando City y Portland Timbers, cuadro que todavía puede ser eliminado por LA Galaxy si vence por más de tres unidades a Santos Laguna.

Según lo indican las reglas del torneo, los equipos de ambas ligas volverán a enfrentarse entre sí en los cuartos de final. Los partidos serán determinados por la posición obtenida, pues el primer lugar se enfrentará al cuarto y el segundo con el tercero. De esa forma, los cuatro equipos de la Liga MX tendrán sus encuentros como se muestra a continuación:

  • Toluca vs Portland Timbers o LA Galaxy.
  • Pachuca vs Orlando City.
  • Tigres de la UANL vs Inter de Miami.
  • Puebla vs Seattle Sounders.

Los encuentros de cuartos de final se disputarán el martes 19 y el miércoles 20 de agosto de 2025.

