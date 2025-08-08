“La SCJN traicionó a México”, dicen jueces y ciudadanos sobre ministros por su actuar frente a la Reforma judicial

La nueva Corte entrará en funciones el próximo 1 de septiembre de 2025. (X/@SCJN)

Más de 850 jueces y ciudadanos manifestaron su desaprobación respecto al desempeño de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente a la reforma judicial en México.

El grupo calificó dicha reforma como el mayor retroceso en materia de independencia judicial en la historia del país, aseverando que este proceso no hubiera sido posible sin la participación de cómplices dentro del mismo Poder Judicial.

En un carta con fecha del 6 de agosto de 2025, los inconformes acusaron de traición al máximo tribunal nacional, encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al considerar que hubo un “desprecio y omisión” en la revisión del amparo que los favorecía.

Dicho amparo declaraba inconstitucional la reforma judicial impulsada durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que esta presentaba vicios legislativos.

El comunicado emitido por los jueces y ciudadanos recordó que desde febrero del presente año, solicitaron al pleno de la Suprema Corte asumir la competencia del amparo indirecto 121/2024. Sin embargo, afirmaron que esta petición no obtuvo respuesta por parte del tribunal.

“Los ministros de la Corte tuvieron la oportunidad de defender la Constitución y no lo hicieron. Prefirieron atestiguar pasivamente la demolición del orden jurídico. Pudieron haber hecho historia, pero se resignaron a administrar la decadencia. Un ministro valiente, que debe ser reconocido, quedó aislado. Tres ministras mostraron la ignominia del servicio al poder; otro cedió vergonzosamente a las presiones de éste y al parecer vendió su voto por un cargo en el servicio exterior mexicano: la mayoría se exhibió cobarde”, así describieron el actuar de los ministros de la SCJN.

El día miércoles 6 de agosto de 2025 la Segunda Sala dio por terminadas sus labores.

Aseguraron que los ministros eligieron protegerse ante el costo político, las presiones, las amenazas o la posible pérdida de los haberes de retiro, en lugar de ejercer su función de contrapeso ante lo que calificaron como una de las etapas más oscuras de la vida democrática de México.

A través de su carta, señalaron: “Los pocos juzgadores independientes que queden enfrentarán una presión intolerable”.

Los firmantes advirtieron que la sociedad no olvidará este episodio, recordando que la Corte, en lo que consideran el momento más importante desde 1917, eligió replegarse. Enfatizaron que los ministros “no serán recordados como jueces, sino como cómplices”.

El pronunciamiento sostuvo que, estando conscientes de que ninguna reforma es válida cuando viola principios fundamentales consagrados en la Constitución, los ministros de la SCJN tuvieron la oportunidad de defender el marco constitucional y optaron por no hacerlo.