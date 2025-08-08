México

Gobierno de Sheinbaum buscará reforzar sanciones por plagio de diseños indígenas tras caso de Adidas

Su gobierno revisará la legislación para reforzar las sanciones; la Ley de Protección del Patrimonio Cultural respaldan esta lucha por la justicia

Por Lorna Huitrón

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que su gobierno revisará y fortalecerá la legislación para proteger los diseños de los pueblos indígenas originarios, luego del caso de apropiación cultural en el que se vio envuelta la marca Adidas.

Durante una conferencia de la mañanera del pueblo, la mandataria subrayó que muchas expresiones culturales indígenas no solo están vinculadas a elementos arqueológicos, sino también a la creatividad y creación artística actual de los pueblos originarios y afromexicanos.

Estamos revisando el fortalecimiento de la ley

La presidenta de México afirmó: “Estamos revisando el fortalecimiento de la ley y que queden claras las sanciones y todo lo que está protegido. Porque muchas veces esto está relacionado con arqueología, pero también con creatividad y creación”.

El pronunciamiento ocurre tras las críticas generadas hacia Adidas por utilizar elementos visuales tradicionales sin el debido reconocimiento ni consentimiento de las comunidades. Este caso volvió a encender el debate sobre el plagio y la apropiación cultural en el ámbito comercial.

Manifiesto del Movimiento Original

Por su parte, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, Secretaría de Cultura, destacó el papel crucial de los medios de comunicación en visibilizar esta problemática.

Recordó que hace casi cinco años la dependencia inició con el Manifiesto del Movimiento Original, una iniciativa que surgió precisamente a raíz de múltiples casos de plagio a comunidades artesanales y en febrero pasado lo volvieron a dar a conocer.

“La Secretaría de Cultura inició hace casi cinco años un movimiento, Original, que surgió a partir del plagio, y se empezó a tomar conciencia desde las comunidades artesanales, desde quienes no lo somos y desde quienes difundimos y promovemos el trabajo artesanal, de que eso estaba mal”, explicó Núñez.

Agregó que gracias a este trabajo colectivo se avanzó en la creación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual reconoce como delito el plagio o la apropiación de expresiones culturales tradicionales.

La funcionaria subrayó que la actual política busca fomentar el diálogo entre empresas y artesanos, sin obstaculizar las oportunidades de colaboración, siempre que se respeten los derechos colectivos y se brinde acompañamiento a los creadores originales.

“Lo que hacemos ahora, a partir de ciertos lineamientos, es intentar que primero exista un diálogo y no quitarle al artesano la posibilidad de comercializar o colaborar con empresas comerciales que tienen un alcance muy amplio”, añadió.

Enfatizó la importancia de seguir construyendo una narrativa firme en contra del plagio cultural: “Es importante, a nivel de discurso y narrativa, que sigamos diciendo que el plagio es algo que no se debe permitir.”

