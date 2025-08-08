Estas son las personas que puede acceder a un Apoyo por Desempleo de hasta 15 mil pesos y cómo registrarse

Solo algunas personas cumplen con el perfil para poder acceder a este programa. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El Apoyo al Desempleo para el Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno del Estado de México para respaldar económicamente a personas que han perdido su empleo de manera involuntaria.

Su objetivo es otorgar un recurso temporal a quienes se encuentran en situación de desempleo, facilitando acceso a un ingreso básico durante un periodo determinado y promoviendo su reincorporación al mercado laboral.

El programa otorga pagos mensuales por un tiempo limitado, generalmente por hasta cinco meses consecutivos, y prioriza a personas en condición vulnerable.

En este sentido, se trata de un apoyo por el que las personas pueden recibir hasta 15 mil pesos, pues son 3 mil pesos mensuales por tres y hasta 5 meses.

En este caso el programa tendrá un nuevo registro; sin embargo, aunque se trata de una ayuda que se encuentra disponible en Ciudad de México y Estado de México, en este caso las nuevas vacantes serán solo para el Edomex.

El registro para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 en el Estado de México se realiza del 4 al 15 de agosto de 2025.

Recuerda que el acceso al apoyo está condicionado a la comprobación del desempleo y al cumplimiento de requisitos establecidos por la autoridad estatal y que solo aplica para personas del EDOMEX.

Existen dos formas de inscribirse, sobre las cuales aquí te explicamos.

Este programa tiene como objetivo evitar que las personas caigan en la informalidad y brindar un apoyo temporal. EFE/ Paolo Aguilar

Cómo inscribirme al Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 en Edomex

En línea:

Ingresa al portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: https://strabajo.edomex.gob.mx

Accede al banner del programa y sigue las instrucciones para llenar el Formato Único de Bienestar, adjuntando la documentación requerida en formato PDF.

Presencialmente:

Acude a una de las Oficinas Regionales de Empleo (ORE’s) con la documentación en copia, de 9:00 a 18:00 horas.

Documentos necesarios:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio vigente.

Formato Único de Bienestar llenado.

Carta bajo protesta de decir verdad, declarando estar desempleado y en búsqueda de empleo formal.

Documento que acredite tu condición de desempleo (carta de baja del IMSS o ISSSTE, constancia del último empleador o documento de proceso legal laboral en curso).

Más detalles y la convocatoria oficial en:https://strabajo.edomex.gob.mx

También podrá realizarse en los módulos presenciales, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en las siguientes Oficinas Regionales del Empleo:

Atlacomulco: Calle Ingeniero Luis Galindo Ruiz, núm. 312, Edificio F, planta baja, col. Isidro Fabela, C.P. 50450. Tel. 712 124 8393

Ecatepec: Calle Nicolás Bravo (entre Av. López Mateos y Agricultura), col. La Mora, C.P. 55030. Tel. 55 5770 9614

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre, núm. 1 (junto al Auditorio Municipal), col. Centro, C.P. 56530. Tel. 55 2606 7361

La Paz: Av. El Tepozán, núm. 3, local PA-C-13 (Plaza El Tepozán), col. Floresta, C.P. 56420. Tel. 55 9401 6910

Naucalpan: Av. Juárez, núm. 39, edificio B, planta baja, Fracc. El Mirador, C.P. 53050. Tel. 55 5371 8399

Nezahualcóyotl: Av. Sor Juana Inés de la Cruz, núm. 100, letra Q, col. Metropolitana, 2ª Sección, C.P. 5770. Tel. 55 5112 8054

San Mateo Atenco: Calle Miguel Hidalgo s/n, Barrio San Miguel, C.P. 52104. Tel. 722 941 1234

Tlalnepantla: Av. Hidalgo, núm. 132, col. La Romana, C.P. 54030. Tel. 55 5319 0863 / 55 5383 3135

Tejupilco: Calle Santa Cecilia, núm. 40, col. México 68, C.P. 51400. Tel. 724 267 5431

Toluca: Calle Josefa Ortiz de Domínguez, núm. 216, Barrio Santa Clara, C.P. 50090. Tel. 722 213 3330.

El resultado de las solicitudes se publicará en septiembre de 2025 mediante los medios oficiales del Gobierno del Estado de México