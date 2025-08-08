Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

Ninel Conde es de las favoritas de 'La Casa de los Famosos México'´(Instagram/@ninelconde)

El inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha captado la atención de la audiencia, y ya se perfilan concursantes con posibilidades de avanzar hasta la final.

Entre los participantes destaca Ninel Conde, quien ha aprovechado su experiencia y carisma para establecer alianzas clave, como la formada con Abelito, y también se ha enfrentado abiertamente a otros habitantes, como ocurrió con Alexis Ayala, a quien acusó de ser violento con Elaine Haro.

A medida que avanza la competencia, la figura de Ninel Conde suma simpatías por parte de los televidentes. Su base sólida de seguidores en internet ha convertido su nombre en tendencia.

En el formato de este programa, los habitantes perciben un sueldo semanal, lo que añade una motivación importante para evitar nominaciones y permanecer en la contienda.

¿Cuánto gana Ninel Conde?

La impresionante cantidad de dinero que gana Ninel Conde (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El monto de esta remuneración varía según el grado de fama de cada participante y el acuerdo alcanzado con la producción. En el caso de Ninel Conde, se afirma que negoció una de las mejores cifras de la temporada: hasta 500 mil pesos por semana.

De mantenerse en competencia hasta la gran final, que implica un encierro de 10 semanas (70 días), Ninel podría acumular 5 millones de pesos solo por concepto de honorarios.

En caso de resultar ganadora, esta cantidad se incrementaría con los 4 millones de pesos del premio principal, sumando un total de 9 millones de pesos para la actriz, lo que constituiría una cifra récord en la historia del programa.

No obstante, la dinámica del reality muestra que la popularidad previa no garantiza la victoria final; el desempeño dentro de la casa es lo que puede marcar la diferencia.

Como ejemplo, la trayectoria de Wendy Guevara —quien, pese a no figurar entre las celebridades con mayor fama o sueldo en su temporada, logró conquistar al público y obtener el premio mayor— demuestra que el resultado queda definido más por la estrategia y el carisma que por el reconocimiento inicial.

Ninel Conde ganaría medio millón a la semana (IG/ninelconde)

Sólo queda esperar para ver cómo Ninel Conde y los demás participantes van evolucionando dentro de La Casa de los Famosos, y la manera en la que juegan sus estrategias para conectar con la audiencia.

Por el momento, podemos decir que Ninel Conde es una de las participantes más fuertes del reality show y muy pocos de los participantes alcanzas su nivel de fama y popularidad.