El precio de la mezcla mexicana de petróleo registró una nueva caída al cierre del 7 de agosto

La decisión de la OPEP sobre aumentar su producción de barriles diarios sigue impactando en el precio del combustible fósil a nivel mundial

Por Omar López

Algunos datos sobre la productividad de la paraestatal mexicana

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 61.63 dólares por barril este jueves 7 de agosto, de acuerdo con los datos actualizados por la página electrónica de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este jueves, el petróleo registró una nueva caída al cierre de la sesión y completó seis jornadas consecutivas de pérdidas, afectado por el incremento de la oferta y una incertidumbre geopolítica cada vez mayor a nivel internacional, pues la estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) contempla un aumento de la producción de 547 mil barriles diarios desde septiembre, con el objetivo de recuperar cuota de mercado pese a los riesgos de un exceso de oferta, lo que ha reforzado la tendencia a la baja en las cotizaciones.

“Este desequilibrio potencial entre oferta y demanda ha impedido una recuperación más consistente en los precios, incluso en medio de gestiones diplomáticas relevantes entre las principales potencias. La falta de un acuerdo más sólido entre Estados Unidos y Rusia mantiene al mercado en una postura de espera, limitando cualquier impulso alcista significativo”, explicó en su análisis Antonio Montiel, director de Análisis de ATFX Education.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo “pesado” tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo “medio” de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

