Caen 33 personas de siete células criminales, aseguran vehículos y armas tras operativos en Sonora

En los operativo participaron elementos del Ejército (X/@MesaSegSonora)

Un total de 33 personas fueron detenidas tras diversos operativos en Sonora y junto con dichos sujetos fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, cargadores y varios vehículos, además de diversas drogas.

De los 33 individuos, 23 contaban con orden de aprehensión y la Mesa de Seguridad del Estado detalló el 7 de agosto que en total fueron desarticuladas siete células criminales.

“Se confiscaron 11 vehículos, cuatro de ellos con reporte de robo y un vehículo de blindaje, además de una motocicleta con reporte de robo, así como 21 armas de fuego (14 largas y siete cortas)“, es parte de lo informado por las autoridades estatales.

Diversas dosis de drogas aseguradas

Parte de lo asegurado por las autoridades (X/@MesaSegSonora)

Como resultado de los operativos, entre las que hubo cinco órdenes de cateo, fueron incautados más de 15 kilogramos de metanfetamina, además de mil 299 dosis de la misma sustancia, 258 dosis de droga aún no identificada, además de 52 envoltorios de marihuana.

Como parte de las acciones referidas, también fueron asegurados 20 cigarros electrónicos, equipo de comunicación, un dron que no funcionaba, 205 casquillos, ocho chalecos, cuatro cámaras tipo “parásito”, y mil 675 pesos. Todo lo mencionado ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Fue en los municipios de Cajeme, Bácum, San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, Átil, Caborca, Nogales, Navojoa, Puerto Peñasco, Trincheras, Oquitoa y Hermosillo que fueron realizados los operativos.

Las personas, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron aseguradas tras acciones coordinadas entre el Ejército, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), así como la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Fueron acciones en diversos municipios (X/@MesaSegSonora)

Fotografías compartidas por las autoridades muestran parte del material, sustancias, objetos y personas aseguradas en los operativos.

Detienen a hombre que volaba una avioneta y llevaba dosis de metanfetamina

Las acciones recientes se suman al aseguramiento de un hombre que conducía una avioneta y aterrizó en una pista clandestina en Cajeme. Fue el pasado 3 de agosto que miembros de la Marina, específicamente de la Segunda Región Naval, detectaron un vehículo aéreo tipo Cessna color blanco.

El encargado de dicha avioneta fue capturado luego de que la unidad tocó tierra y material audiovisual de las autoridades muestra parte del seguimiento a la misma. Información de inteligencia indica que el vehículo podría estar relacionado con grupos de la delincuencia organizada aunque no hay datos específicos de esto último.