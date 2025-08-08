Adrián Marcelo se burla de la popularidad que tiene Abelito en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo fue uno de los habitantes más controversiales de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Crédito: Casa de los famosos

Adrián Marcelo volvió a hablar sobre La Casa de los Famosos México tras haber sido uno de los habitantes más controversiales de la segunda temporada.

Anteriormente, abordó el tema durante el podcast ‘Hermanos de Leche’, donde aseguró tener éxito tras su participación; sin embargo, en esta ocasión la situación fue diferente.

El creador de contenido habló sobre la participación de Abelito en La Casa de los Famosos México. (Crédito: Adrián Marcelo)

Adrián Marcelo lanza dardo contra Abelito y La Casa de los Famosos México

En uno de sus videos, el creador de contenido recapituló sobre los ganadores que han existido a lo largo de la historia de La Casa de los Famosos, dejando entrever que el próximo sería Abelito, uno de los habitantes con mayor carisma.

“Ya la ganó un señor con tet**, ya la ganó un ex convicto, sigue un enano de ganarla”, menciona Marcelo.

Posteriormente, intenta modificar el comentario sobre su estatura asegurando que es una persona como cualquier otra: “Los enanos están feos, y él (Abelito) es una persona como yo, pero en versión chiquita”.

(Instagram)

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, por un lado mencionaron que ambos creadores de contenido se conocen y tienen una buena relación, pero otros manifestaron su descontento con su manera de expresarse y recordaron su paso por el reality show.

Cabe recordar que en la segunda temporada, Adrián Marcelo se convirtió en uno de los habitantes más polémicos por sus constantes enfrentamientos con Gala Montes, lo que ocasionó que decidiera abandonar la competencia a pocas semanas de la final.

¿Quién es Abelito, el posible ganador de La Casa de los Famosos, según Adrián Marcelo?

Nacido el 28 de septiembre de 1999 en Zacatecas, creció en una familia dedicada principalmente a la ganadería, y durante su infancia, se desarrolló en un ambiente sin acoso escolar, en parte gracias al respaldo de sus amigos.

Antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México 3, participó en el programa Tentados por la Fortuna de TV Azteca y apareció en videoclips de artistas regionales, como Marca Registrada en “Solo me dejaste”.

(Youtube)

En el terreno musical, ha lanzado temas como “Chi”, “La 380” y “Miami Vice”, ampliando su alcance más allá de las redes sociales; paralelamente, concluyó la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas, razón por la que se autodenomina “El Mini Licenciado”.

A pesar de la imagen extrovertida que proyecta en redes sociales, Abelito se describe como una persona reservada fuera de cámara y mantiene una relación cercana con su familia.