México

Survivor México: quién gana la recompensa hoy 6 de agosto

El programa está en su recta final debido a la fusión de tribus

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Este día las tribus aún
Este día las tribus aún son diferentes, pero se acerca la fusión Crédito: TV Azteca

La estrategia de Esmeralda para enviar a Rasta a un duelo de extinción ha generado un debate intenso entre los participantes de Survivor México.

La jugadora ha manifestado su intención de poner en riesgo a uno de los competidores más fuertes, lo que ha sido interpretado por algunos como una maniobra motivada por el temor a enfrentarse a él en futuras etapas. Sergio expresó su desacuerdo con este enfoque, al considerar que no representa una forma leal de competir: “No, es que a mí no se me hace muy leal, yo no soy así”.

En el episodio correspondiente al miércoles 6 de agosto, que marca la primera semana de la fusión y la decimoquinta en el conteo general, la dinámica del programa ha cambiado de manera significativa.

La llegada de la fusión trajo consigo la formación de nuevas tribus y la designación de capitanes, lo que ha alterado el equilibrio previo y ha obligado a los participantes a adaptarse a nuevas alianzas y estrategias. Aaron y Agustín asumieron el liderazgo de los equipos verde y amarillo, respectivamente, y seleccionaron a sus integrantes en una competencia que ya se había implementado en temporadas anteriores.

El equipo de Aaron quedó conformado por el propio capitán, Tadeo, Eli, Janette, Kenta y Rasta. Este último regresó a la competencia tras una lesión en el pie que le impidió participar en el episodio anterior, lo que podría influir en el desarrollo de los próximos desafíos. Por su parte, el equipo de Agustín lo integran el capitán, Esmeralda, Aranza, Sargento Rap, Sergio y John.

En la primera prueba tras la reconfiguración, la tribu verde de Aaron obtuvo la recompensa de un picnic, mientras que el equipo amarillo no logró ningún beneficio.La convivencia dentro de las nuevas tribus ha resultado compleja. Las diferencias personales y la necesidad de redefinir los roles han provocado tensiones, especialmente en torno a tareas cotidianas como el lavado de los trastes. Esmeralda ha señalado la importancia de establecer responsabilidades claras, mientras que Janette defendió su disposición a colaborar: “¿Sabes qué? Yo me ofrecía lavarlos un día”. La percepción de hipocresía entre algunos miembros, como Esmeralda, Eli, Kenta y Sergio, ha sido un tema recurrente, ya que la actitud de camaradería parece desvanecerse cuando surgen conflictos o se presentan oportunidades para debilitar a un rival.En cuanto al rendimiento en las pruebas, varios participantes han comentado sobre la evolución de sus compañeros. Kenta mencionó que algunos, como Aranza, han disminuido su desempeño, mientras que otros consideran que Eli ha superado a Esmeralda en capacidad competitiva. Estas valoraciones influyen en las estrategias de nominación y en la selección de adversarios para los duelos de extinción.La situación de Rasta es especialmente delicada.

Temas Relacionados

Survivor Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: ‘La jefa’ hace la primera llamada para la segunda noche de nominación

La Casa de los Famosos

Quién es Jaime Cantón Rocha, el primer diputado LGBT+ que presidirá un Congreso local

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue electo de manera unánime por legisladores del Congreso del estado de Baja California

Quién es Jaime Cantón Rocha,

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

El periodista sorprendió al contar por primera vez que enfrentó una dura batalla contra el cáncer de colon tras una operación de emergencia, un episodio que mantuvo en secreto durante más de treinta años

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

El sacerdote fue atacado a tiros cuando salía de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas

Sentencian a 20 años de

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan los boletos para ver las peleas en el Palacio de los Deportes

El evento reunirá a diferentes creadores de contenido para protagonizar una noche llena de combates

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 20 años de

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

Fans de Dalílah Polanco acusan a La Casa de los Famosos de querer mostrar a la actriz como “villana”

Aleks Syntek causa polémica por afirmar que se avergonzaba por sonar mucho en radio: “Te ganas enemistad”

La Hora de la Desaparición: esta es la clasificación de la película de terror recién estrenada en salas de México

DEPORTES

De dónde es Osmar Olvera:

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso