Sheinbaum defiende debate abierto sobre reforma electoral y rechaza imposición de un pensamiento único

La mandataria emitió su opinión sobre la crítica de Monreal (Presidenta)

Durante la conferencia matutina de este jueves, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el diputado Ricardo Monreal, luego de que éste expresara críticas a la posible reducción de legisladores plurinominales.

“Es libre, México es libre y el movimiento...se abre una mesa para opiniones. Ricardo puede tener opinión, otros diputados pueden tener otra opinión también”, mencionó.

La mandataria agregó que no existe un pensamiento único, algo que, según ella, comentan los adversarios.

De acuerdo con la presidenta, lo que existe son distintas opiniones en diálogo, con el objetivo de construir una propuesta integral, acorde con los tiempos actuales y que implique un menor gasto para el pueblo de México.

“Desde mi punto de vista y el del pueblo de México las listas de plurinominales no deben seguir, pero se va a abrir la discusión. Ricardo puede tener una opinión y será bienvenida”, aclaró.

Más temprano en la conferencia, la presidenta también señaló que sigue reuniéndose con Adán Augusto y Ricardo Monreal para avanzar en el plan legislativo de septiembre.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentran cuatro reformas al Poder Judicial, una nueva ley de aduanas y el paquete económico, que se refiere al presupuesto correspondiente al 2026.