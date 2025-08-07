Quién es el Cabo 13, traficante de personas y uno de los homicidas más buscados de La Mayiza en Tijuana

El presunto operador del Cártel de Sinaloa estaba involucrado directamente con la logística del tráfico de migrantes. (SSPC)

Alfonso Flores Briones, conocido como “Cabo 13”, presunto operador del Cártel de Sinaloa y vinculado directamente con la facción de “Los Mayos”.

La detención se llevó a cabo luego de una orden de cateo ejecutada el pasado 6 de agosto, aproximadamente a las 12:30 horas en un domicilio localizado en la privada Aguacaliente, número 22, en el fraccionamiento Pórticos, en Tijuana.

Según fuentes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, proporcionada a Semanario Zeta, Flores Briones figura como uno de los principales objetivos prioritarios de las corporaciones de seguridad en la entidad, señalado como generador de violencia relevante en la región.

Cabo 13 y las actividades delictivas

Cabo 13 está directamente relacionado con la logística de tráfico de migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Zeta Tijuana, Cabo 13 forma parte de los hermanos Alfonso y René Arzate, integrantes del Cártel de Sinaloa y mantiene nexos directos con la logística de tráfico de personas, principalmente en las áreas de Mesa de Otay y colonia Libertad.

Su operación se extiende a fraccionamientos como Murúa, Buena Vista y Natura, que han sido identificados como puntos críticos en el traslado de personas y actividades delictivas asociadas.

Cabe recordar que en abril de 2022, la II Zona Militar exhibió públicamente el rostro de Flores Briones en una serie de lonas donde figuraba entre los 125 principales generadores de la ola homicida que afecta a Tijuana, evidenciando su influencia en la dinámica criminal local.

Además de su vínculo con el tráfico de personas, su nombre ha surgido de manera reiterada en investigaciones acerca de ejecuciones y enfrentamientos ligados al control territorial entre grupos rivales del crimen organizado.

Esto se enmarca en una situación de inseguridad por la disputa entre Los Chapos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que mantienen conflicto en la actualidad con la finalidad de ganar territorio en la región.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gabinete de Seguridad, la incidencia delictiva en Baja California ocupa el quinto lugar con 8 mil 058 delitos en el mes de junio de 2025. Estos casos representan el 4.79% del total registrado que es de 168 mil 301 presuntos delitos.

Según el informe de seguridad del día de ayer, la entidad federativa se posicionó como la segunda con homicidios dolosos, tan sólo dos por debajo del estado de Guanajuato y a pesar de que la tendencia va a la baja, pues se registraron 47 casos, la ciudadanía se mantiene alerta en la región.