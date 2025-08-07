México

Qué tan saludable es el pozontle, bebida tradicional oaxaqueña con propiedades energizantes

Su consumo es habitual en festividades importantes en dicho estado, tales como bodas o eventos religiosos

Por Abigail Gómez

Guardar
Esta bebida tiene una gran
Esta bebida tiene una gran historia y tradición cultural en Oaxaca. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Sin duda son muchas las bebidas y platillos tradicionales que abundan a lo largo y ancho del país sobre los cuales desconocemos su existencia y, más aún, sus muchas propiedades y beneficios.

Tal es el caso del pozontle, una bebida tradicional originaria de algunos estados del sur de México, como Oaxaca y Guerrero que se prepara con cacao, maíz tostado y, en ocasiones, se agrega chile, canela y azúcar.

Su característica principal es la espuma que se obtiene al batir la mezcla, usualmente con un utensilio de madera llamado molinillo y suele ser consumido tanto en festividades como en la vida cotidiana y forma parte importante de la gastronomía y cultura local.

El término también puede variar su significado en diferentes regiones, pero en este contexto generalmente se refiere a la bebida mencionada.

Más allá de su importancia cultura, también se trata de una bebida que puede tener diferentes beneficios, entre los que destacan sus propiedades energizantes por lo que puede ser una excelente alternativa a otras bebidas poco saludables, pues su consume aporta energía que ayuda a realizar las diferentes actividades del día, como te contamos aquí.

Además de su delicioso sabor,
Además de su delicioso sabor, esta bebida aporta energía. (Captura Yt: INAH TV)

Cuáles son los beneficios a la salud de tomar pozontle

El pozontle, preparado con insumos como cacao y maíz tostado, aporta varios beneficios potenciales para la salud debido a sus ingredientes tradicionales:

  • Cacao: Es fuente de antioxidantes, principalmente flavonoides, que pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger el sistema cardiovascular. El cacao también contiene minerales como magnesio y hierro.
  • Maíz tostado: Aporta fibra, que favorece la digestión y puede contribuir al control de los niveles de glucosa en sangre. El maíz también contiene vitaminas del complejo B.
  • Sin productos ultraprocesados: El pozontle, en su forma tradicional, no contiene aditivos artificiales, lo que lo convierte en una alternativa natural comparada con bebidas industriales.
El consumo de pozontle puede
El consumo de pozontle puede ser una opción saludable y alternativa a las bebidas energizantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta fácil para preparar pozontle

Para preparar pozontle tradicional, se emplean ingredientes básicos y un proceso sencillo. A continuación se describe una receta común:

Ingredientes

  • 100 gramos de cacao en grano
  • 100 gramos de maíz tostado (puede usarse maíz cacahuazintle o similar)
  • Azúcar al gusto
  • Agua
  • Opcional: canela y chile en polvo

Preparación

  1. Tuesta el maíz: Coloca el maíz en un comal o sartén a fuego medio y tuesta hasta obtener un color dorado.
  2. Tuesta el cacao: Haz lo mismo con los granos de cacao, removiendo para evitar que se quemen.
  3. Muele los ingredientes: Lleva el cacao y el maíz tostado a un molino o utiliza un metate o licuadora hasta obtener un polvo o pasta fina.
  4. Endulza: Mezcla el polvo con azúcar al gusto. Si lo deseas, incorpora canela o chile en polvo.
  5. Agrega agua: Coloca la mezcla en una olla con agua caliente y revuelve enérgicamente con un molinillo o batidor de mano hasta que se forme espuma.
  6. Sirve: Vierte el pozontle en tazones o jícaras y bébelo mientras se mantiene espumoso.
(Wikimedia)
(Wikimedia)

Esta preparación puede variar ligeramente según la región y las preferencias personales.

Temas Relacionados

Bienestarpozontlemexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué habitantes serán los nominados?

Se vive la segunda gala de nominación, en medio de tensiones entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Esta organización criminal está ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Un cuerpo en descomposición y

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

El propietario del club América no dudó en defender a las águilas de las críticas

Emilio Azcárraga cuestiona a José

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: Comienza el proceso de nominación

La Casa de los Famosos

Temblor hoy 6 de agosto en México: se registra sismo de 4.3 en Coalcomán, Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 6 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un cuerpo en descomposición y

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

Cae “El Cabo 13”, presunto operador ligado a La Mayiza y uno de los más buscados en Baja California

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué habitantes serán los nominados?

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México en caso de ganar

Muere papá de Toñita, egresada de La Academia de TV Azteca y figura de reality shows: “No fuiste el mejor”

DEPORTES

Emilio Azcárraga cuestiona a José

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”