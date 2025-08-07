Qué tan saludable es el pozontle, bebida tradicional oaxaqueña con propiedades energizantes

Esta bebida tiene una gran historia y tradición cultural en Oaxaca. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Sin duda son muchas las bebidas y platillos tradicionales que abundan a lo largo y ancho del país sobre los cuales desconocemos su existencia y, más aún, sus muchas propiedades y beneficios.

Tal es el caso del pozontle, una bebida tradicional originaria de algunos estados del sur de México, como Oaxaca y Guerrero que se prepara con cacao, maíz tostado y, en ocasiones, se agrega chile, canela y azúcar.

Su característica principal es la espuma que se obtiene al batir la mezcla, usualmente con un utensilio de madera llamado molinillo y suele ser consumido tanto en festividades como en la vida cotidiana y forma parte importante de la gastronomía y cultura local.

El término también puede variar su significado en diferentes regiones, pero en este contexto generalmente se refiere a la bebida mencionada.

Más allá de su importancia cultura, también se trata de una bebida que puede tener diferentes beneficios, entre los que destacan sus propiedades energizantes por lo que puede ser una excelente alternativa a otras bebidas poco saludables, pues su consume aporta energía que ayuda a realizar las diferentes actividades del día, como te contamos aquí.

Además de su delicioso sabor, esta bebida aporta energía. (Captura Yt: INAH TV)

Cuáles son los beneficios a la salud de tomar pozontle

El pozontle, preparado con insumos como cacao y maíz tostado, aporta varios beneficios potenciales para la salud debido a sus ingredientes tradicionales:

Cacao: Es fuente de antioxidantes, principalmente flavonoides, que pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger el sistema cardiovascular. El cacao también contiene minerales como magnesio y hierro.

Maíz tostado: Aporta fibra, que favorece la digestión y puede contribuir al control de los niveles de glucosa en sangre. El maíz también contiene vitaminas del complejo B.

Sin productos ultraprocesados: El pozontle, en su forma tradicional, no contiene aditivos artificiales, lo que lo convierte en una alternativa natural comparada con bebidas industriales.

El consumo de pozontle puede ser una opción saludable y alternativa a las bebidas energizantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta fácil para preparar pozontle

Para preparar pozontle tradicional, se emplean ingredientes básicos y un proceso sencillo. A continuación se describe una receta común:

Ingredientes

100 gramos de cacao en grano

100 gramos de maíz tostado (puede usarse maíz cacahuazintle o similar)

Azúcar al gusto

Agua

Opcional: canela y chile en polvo

Preparación

Tuesta el maíz: Coloca el maíz en un comal o sartén a fuego medio y tuesta hasta obtener un color dorado. Tuesta el cacao: Haz lo mismo con los granos de cacao, removiendo para evitar que se quemen. Muele los ingredientes: Lleva el cacao y el maíz tostado a un molino o utiliza un metate o licuadora hasta obtener un polvo o pasta fina. Endulza: Mezcla el polvo con azúcar al gusto. Si lo deseas, incorpora canela o chile en polvo. Agrega agua: Coloca la mezcla en una olla con agua caliente y revuelve enérgicamente con un molinillo o batidor de mano hasta que se forme espuma. Sirve: Vierte el pozontle en tazones o jícaras y bébelo mientras se mantiene espumoso.

(Wikimedia)

Esta preparación puede variar ligeramente según la región y las preferencias personales.