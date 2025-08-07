México

Pronóstico del clima en México este jueves 7 de agosto: intensas lluvias por circulación ciclónica en el Pacífico

El desplazamiento de los sistemas meteorológicos durante la jornada generará precipitaciones severas, vientos fuertes y riesgo de granizo en varias entidades

Por Mariana Álvarez Torres

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este jueves 7 de agosto.

Pronóstico del tiempo para este 7 de agosto

El monzón mexicano genera chubascos
El monzón mexicano genera chubascos y tormentas eléctricas en el noroeste del país. (Cuartoscuro)

El desplazamiento de la onda tropical número 20 asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Guerrero; lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Puebla, así como rachas fuertes de viento y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Una circulación ciclónica en altura y la afluencia de aire húmedo procedente del golfo de México y pacífico mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de la Mesa Central, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para el noroeste de México, el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa; iniciando este día en Oaxaca. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Vista general de las altas
Vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (sur), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero, Oaxaca (costa y norte) y Veracruz (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas, Tabasco, Puebla y Estado de México. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Colima (costa), Michoacán (costa), Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; costas de Guerrero y Oaxaca (con posibles trombas marinas); con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Se estima oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán (incrementando).

Cuáles son las temperaturas esperadas

Se prevén temperaturas superiores a
Se prevén temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa por la onda de calor. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste y noreste), Nayarit (norte), Colima, Michoacán (suroeste) y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

