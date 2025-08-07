México

Pensión Mujeres Bienestar: hasta cuándo estará abierto el registro

La Secretaría del Bienestar dio a conocer que las mujeres de 60 a 62 años ya pueden incorporarse al padrón de beneficiarias

Por Israel Aguilar Esquivel

La entrega de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar se realizará después (X@Bienestar_CDMX)

La reciente habilitación del registro para la Pensión Mujeres Bienestar, enfocada en mujeres de 60 a 62 años que antes no habían ingresado, se ha convertido en un punto clave de las políticas sociales del país. El proceso de inscripción presencial inició el 1 de agosto y sus módulos están ya en funcionamiento en todo México, permitiendo que muchas mujeres adultas mayores puedan asegurarse un apoyo económico de MXN 3 mil cada dos meses a partir de 2025.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, uno de los objetivos centrales de este programa es “disminuir la inequidad y fortalecer la protección social en México”. La estrategia gubernamental prioriza a las mujeres mayores, en una apuesta por cerrar brechas históricas de desigualdad y ofrecer herramientas para una vejez segura.

De agosto en adelante, las autoridades pusieron a disposición un calendario de registro definido, lo que permite a las interesadas conocer el último día en que pueden inscribirse. La facilidad en el acceso pretende asegurar que un mayor número de beneficiarias pueda integrarse al apoyo, sobre todo aquellas que no habían podido hacerlo en convocatorias previas, aunque también lo pueden hacer beneficiarias de 63 y 64 años.

El calendario oficial ya ha sido difundido

Hasta cuándo estará abierto el registro de la Pensión Mujeres Bienestar

Según se ha indicado en el calendario difundido por la Secretaría del Bienestar, el periodo de registro se habilitó el pasado viernes 1 de agosto de 2025 y se mantendrá así hasta el próximo sábado 30 de agosto. Los únicos días del mes que no habrá registro de nuevas beneficiarias será el domingo, por lo que los Módulos del Bienestar brindarán servicio de lunes a sábado.

Para facilitar el acceso a la inscripción, las autoridades distribuyeron el calendario tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido de las mujeres de 60 a 64 años. Cada semana se cumplirá un ciclo, por lo que cada aspirante tendrá hasta cuatro oportunidades de inscribirse durante el periodo.

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con su periodo de registros de agosto (X@carlosgtorres_)

De acuerdo con el calendario oficial, las mujeres pueden acudir a los módulos según los siguientes criterios:

  • Letras A, B y C del primer apellido - lunes 11, 18 y 25 de agosto.
  • Letras D, E, F, G, H del primer apellido - martes 12, 19 y 26 de agosto.
  • Letras I, J, K, L, M del primer apellido - miércoles 13, 20 y 27 de agosto.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R del primer apellido - jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto.
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z del primer apellido - viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto.
  • Todas las letras - sábado 9, 16, 23 y 30 de agosto.

