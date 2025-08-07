México

Olivia Collins acusa a 3 habitantes de haberle hecho “mal de ojo” en La Casa de los Famosos México

La actriz fue la primera eliminada del reality show 24/7 de Televisa

Por Jazmín González

Olivia Collins tuvo desacuerdos con
Olivia Collins tuvo desacuerdos con Ninel Conde durante su estancia en la casa. (La Casa de los Famosos México)

Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 3 tras protagonizar algunos enfrentamientos con Ninel Conde durante su estancia.

Contrario a algunos ex habitantes, la actriz mexicana mostró estar feliz con la decisión del público, pues aunque estuvo un breve tiempo se dio cuenta de que el formato no era para ella.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Olivia Collins revela que al menos tres habitantes le hicieron “mal de ojo”

Días después de despedirse del reality show 24/7, Collins se ha sincerado en varias entrevistas sobre su sentir ante la participación de algunos habitantes, pero una de las revelaciones que más causó impacto fue en la que aseguró haber sido víctima del “mal de ojo”.

En una plática con Shanik Berman, participante de la segunda temporada de la casa, la actriz de 67 años compartió que después de acudir a una gala le hicieron una limpia con huevo y el resultado le sorprendió.

“Me hicieron una limpia con huevo ayer, después de la gala. Fui a mi casa y me reciben mis hijas maravillosas y el huevo negro, un huevo negro”, contó.

Olivia Collins reveló que al menos tres personas le hicieron "mal de ojo" en La Casa de los Famosos México. Crédito: Instagram: Shanik Berman

Ante su declaración, Berman le preguntó si sentí que alguna de sus excompañeras que le había hecho mal de ojo, a lo que respondió: “Son como tres personas ahí”.

De acuerdo con la también colaboradora de Hoy, se trataría de Ninel Conde, Priscila Valverde y Elaine Haro, quienes han demostrado tener una alianza para eliminar a los habitantes del cuarto noche.

Ninel se las acaparó, armó su conveniencia”, puntualizó Collins.

Olivia Collins le habría dado la espalda a Ninel Conde porque sabe que es “fuerte”

Tras la salida de Olivia Collins se especuló que Ninel Conde había hecho una alianza con las mujeres de su cuarto para eliminarla, teoría que confirmó la actriz, pues aseguró que tuvo miedo de enfrentarla.

“Al miedo se le llama ego, y ella tiene mucho ego. Me bateó porque sabía que soy fuerte, de frente. No me vio la cara, no me vio a los ojos”, recordó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Pese a la supuesta rivalidad que pudo llegar a existir entre las actrices, Collins dejó entrever sus deseos de que gané Ninel Conde, pues asegura que solo de esa forma valdrá la pena que acapare a todas las chicas de la casa.

Por el momento, Olivia Collins se mantiene como panelista en las galas de La Casa de los famosos México, posición en la que se siente cómoda tras haber sido eliminada.

