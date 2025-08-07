México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: Entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias

Autoridades buscan impulsar la autonomía femenina con otros servicios de salud, educación y asistencia social

Por Jorge Contreras

Con el firme propósito de mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las mujeres mexiquenses, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, incorporó a 3 mil 500 nuevas beneficiarias al programa Mujeres con Bienestar en municipios del sur del estado.

Durante un evento realizado en la región, mujeres de Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Almoloya de Alquisiras, Luvianos, Valle de Bravo, Amanalco, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Sultepec, Texcaltitlán, Zacazonapan y Zacualpan recibieron las tarjetas que las acreditan como parte del programa social.

El Secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, destacó que este programa es una muestra de que “es tiempo de mujeres”.

Señaló que mediante este esquema, se entregan apoyos económicos bimestrales de 2 mil 500 pesos, además de facilitar el acceso a servicios de salud física y emocional, asesorías legales, oportunidades educativas y otros apoyos integrales.

Desde su creación, el programa Mujeres con Bienestar ha transformado miles de vidas, al generar oportunidades reales para que las mujeres puedan superar condiciones de vulnerabilidad, acceder a mejores condiciones de vida y contar con el respaldo de un gobierno comprometido con la equidad y la justicia social.

Entrega de apoyos alimentarios

Durante la entrega simbólica, también se distribuyeron despensas del programa Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres de 50 a 64 años de edad. Asimismo, se otorgaron sillas de ruedas y andaderas a personas con discapacidad en situación de pobreza, como parte del programa Servir para el Bienestar.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de fortalecer el tejido social y apoyar a los sectores más desprotegidos, especialmente en zonas rurales y de alta marginación. Delfina Gómez continúa impulsando políticas públicas que colocan a las mujeres en el centro del desarrollo y priorizan el bienestar familiar y comunitario.

El programa Mujeres con Bienestar es una de las estrategias sociales más importantes de la administración estatal, consolidándose como una herramienta efectiva para combatir la desigualdad y fomentar la inclusión en todo el territorio mexiquense.

