“Lord Elevador”: Lo que se sabe hasta ahora del caso del hombre que golpeó brutalmente a su esposa en Cuajimalpa

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre identificado como Jaime Salem —también mencionado como Jaime Shehoah— golpeó de forma brutal a su esposa dentro de un elevador en el exclusivo fraccionamiento Residencial Avivia, ubicado en la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

El video, de aproximadamente un minuto de duración, fue difundido el 5 de agosto en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez. En él se observa cómo el sujeto introduce a la fuerza a la víctima, identificada como Cristina, al interior del elevador.

Acto seguido, comienza a agredirla físicamente con puñetazos, patadas y amenazas. A pesar de los intentos de defensa de la mujer, el ataque continúa incluso cuando ella se encuentra en el suelo.

"Lord Elevador" da brutal golpiza a su esposa en CDMX. (@elconsejomx)

Las imágenes muestran a Cristina con visibles heridas en el rostro, particularmente en el pómulo y la boca. Luego de reincorporarse, temerosa y llorando, permanece en el ascensor mientras su agresor lo abandona.

De acuerdo con otro video que también salió a la luz, la agresión comenzó en el estacionamiento del complejo residencial, ante la aparente indiferencia de testigos y personal de seguridad (casi 10 personas), que sólo observaron cómo el agresor tomó a la víctima por el cabello y se la lleva al elevador.

Autoridades investigan

De acuerdo con un comunicado difundido por el despacho Cohen & Ibarra Abogados, representantes legales de Cristina, los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio. La denuncia correspondiente fue presentada ante las autoridades de la Ciudad de México.

El documento agradece las muestras de apoyo recibidas por parte de la sociedad y se solicita respeto a la privacidad de la víctima y de su hija menor de edad. En el comunicado también se reconoció la atención médica proporcionada por la Cruz Roja Mexicana.

A pesar de la denuncia y del acompañamiento legal, Cristina ha expresado que las amenazas en su contra continúan, lo que la mantiene en un constante estado de vulnerabilidad. Según el periodista Carlos Jiménez, ella tuvo que ser hospitalizada tras el ataque y teme por su vida.

¿Quién es Lord Elevador?

Presunto agresor, Lord Elevador. (@elconsejomx)

En redes sociales, el agresor fue apodado como “Lord Elevador”. Aunque su identidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, múltiples reportes periodísticos lo identifican como Jaime Salem, también referido en algunos espacios como Jaime Shehoah.

Vecinos del fraccionamiento lo han descrito como un “vecino problemático” o “agresivo”, y medios como Marca han señalado que no sería la primera vez que ejerce violencia contra su esposa. No obstante, estos antecedentes no han sido confirmados.

El caso ha provocado una fuerte ola de indignación social, tanto por la brutalidad de los hechos como por la aparente impunidad del agresor, quien estaría prófugo de la justicia.

Este caso se suma a otros episodios recientes en los que la viralización de hechos violentos ha sido clave para presionar a las autoridades a actuar, revelando una alarmante dependencia del “linchamiento digital” como mecanismo informal de justicia.