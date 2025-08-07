‘Labubu y su Multiuniverso’ en CDMX: fechas y precios para el show del personaje viral

Labubu y su Multiuniverso llega a Ciudad de México con un espectáculo multisensorial para toda la familia (PinPoint)

La promesa de una vivencia emocional y visual inigualable se materializará en el escenario del Centro Cultural Teatro 1 de Ciudad de México los días 18 y 19 de octubre, cuando el espectáculo Labubu y su Multiuniverso invite a los asistentes a cruzar la frontera de lo posible y descubrir la magia que habita en lo más profundo del bosque… y de nosotros mismos.

Con funciones programadas a las 11:00, 13:30 y 17:00, y boletos ya disponibles a través de Ticketmaster, la producción se presenta como una experiencia ideal para toda la familia.

La propuesta escénica se distingue por su enfoque multisensorial, donde la tecnología de primer nivel, el diseño lumínico envolvente, la música original, los vestuarios únicos y las coreografías expresivas se conjugan para dar vida a un universo de fantasía y ternura.

La narrativa visual y la banda sonora original guían la historia de Zimomo y sus amigos en una travesía mágica (Pop Mart via AP)

Elementos como hongos que brillan, luciérnagas danzantes, árboles que susurran y paisajes en transformación constante conforman el entorno del Bosque Trémulo, un espacio vibrante donde las emociones adquieren forma tangible.

A diferencia de los espectáculos infantiles convencionales, Labubu y su Multiuniverso trasciende las barreras generacionales y conecta con espectadores de todas las edades.

La puesta en escena celebra la belleza de sentir, la importancia de la autenticidad y el poder de la imaginación colectiva, invitando a cada asistente a sumergirse en una travesía sensorial y mágica.

La narrativa, completamente visual y carente de palabras, se apoya en una poderosa banda sonora original para guiar al público a través de la historia de Zimomo, el guardián del Bosque Trémulo.

Junto a él, los traviesos Labubus, la meticulosa y curiosa Molly Astronauta, los adorables Cry Barbies y el soñador Dimoo emprenden un viaje para comprender su identidad, encontrar la amistad y aprender a navegar el caos y la ternura del mundo que los rodea.

La interacción entre personajes y entorno escénico despierta los sentidos y genera empatía en los asistentes (PinPoint)

Dos narradores, encargados de dar voz al alma del bosque, acompañan a los protagonistas en su evolución, enfrentando pruebas mágicas, desafíos emocionales y momentos de profunda conexión.

La interacción entre los personajes y el entorno escénico genera una atmósfera de asombro y empatía, donde cada elemento visual y sonoro contribuye a la construcción de un universo coherente y envolvente.

Labubu y su Multiuniverso se presenta como una invitación a explorar la imaginación y la sensibilidad, proponiendo una experiencia que deja una huella imborrable en quienes se atreven a adentrarse en su mundo.

Costo de los boletos para ver ‘Labubu y su Multiuniverso’

Mezzanine 2: 599.50 pesos

Mezzanine 1: 746.75 pesos

Preferente 2: 1,050.25 pesos

Preferente 1: 1,168.25 pesos

Orquesta: 1,308 pesos

VIP: 1,695.75 pesos

VIP Oro: 1,939.75 pesos

Cabe mencionar que dichos precios no cuentan con el costo extra por cargos de la boletera TicketMaster.