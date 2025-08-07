México

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde rechazó a Luis Miguel por un hombre que le pegaba

En una conversación sincera, la cantante relató cómo, en pleno éxito profesional, rechazó a Luis Miguel mientras atravesaba una etapa de maltrato y baja autoestima

Por Armando Guadarrama

Ninel Conde revela que rechazó
Ninel Conde revela que rechazó a Luis Miguel en el apogeo de su carrera por estar en una relación tóxica (Ig: @ninelconde)

“Tenía pretendientes que yo quisiera contarte. Se me juntaban, el cantante más pro de este país, un sol. Así...”, relató Ninel Conde ante la mirada atónita de sus compañeras en La Casa de los Famosos México 2025.

La frase, cargada de insinuación, no dejó dudas entre quienes la escuchaban: la actriz y cantante hacía referencia a Luis Miguel, el artista más emblemático de la música mexicana, aunque evitó mencionarlo de forma directa.

Esta revelación, surgida en un contexto de confidencias sobre relaciones tóxicas y amor propio, expuso una paradoja dolorosa: en el apogeo de su carrera, Ninel Conde rechazó la posibilidad de iniciar una relación con una de las figuras más codiciadas del espectáculo, mientras permanecía atrapada en una dinámica de abuso y codependencia.

La confesión de Ninel Conde
La confesión de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 expone la importancia del amor propio y la autoestima (Captura de pantalla)

Ninel Conde compartió con Elaine Haro y Mariana Botas una experiencia personal que, según sus palabras, marcó profundamente su vida. “Cuando tú te amas, no aceptarás red flags, ni aceptarás que igual y cambia, no”, afirmó, subrayando la relación directa entre el amor propio y la capacidad de evitar vínculos destructivos.

La artista describió con crudeza el ciclo de violencia que vivió durante cuatro años. “A mí me dieron hasta con el balde, a mí físicamente me madrearon, por eso entiendo a la gente que no se ama, por eso pasamos por ahí”, confesó, aludiendo a la normalización del maltrato en relaciones donde la autoestima se encuentra erosionada.

Ninel Conde lamentó el tiempo perdido en esa etapa, cuando, según sus propias palabras, atravesaba su mejor momento profesional y físico: “Cómo aguanté cuatro años madreándome, qué manera de desperdiciar mi tiempo, mi vida. En esa época estaba en mi mejor momento, era un cuero de vieja”.

La artista relató el ciclo
La artista relató el ciclo de violencia y codependencia que vivió durante cuatro años, pese a tener pretendientes famosos (Captura: La Casa de los Famosos México)

El relato avanzó hacia la ironía de su situación: mientras era pretendida por personalidades de alto perfil, entre ellas el propio Luis Miguel, persistía en una relación marcada por la violencia.

“Y yo necia con el otro, con el golpeador. Ni siquiera era amor, con una codependencia grave”, concluyó, evidenciando la complejidad emocional que la mantuvo en ese vínculo.

La confesión de Ninel Conde no solo impactó a sus interlocutoras, sino que también generó un debate sobre los mecanismos psicológicos que perpetúan las relaciones tóxicas, incluso cuando existen alternativas que, desde fuera, parecen ideales.

Ninel Conde destacó las cualidades
Ninel Conde destacó las cualidades de Luis Miguel, a quien describió como un referente de elegancia y atractivo (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El tema de Luis Miguel no es nuevo en el discurso de Ninel Conde. En 2023, durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, la cantante se refirió al intérprete con admiración: “Sí, claro... eres muy celoso gordo... es un dios, un sol, unos ojos espectaculares... un bronceado perfecto... tiene unos ojos divinos, bebe los mejores vinos... es un caballero, te atiende, te abre la puerta, te jala la silla, pone a todos a atenderte, está al tanto de ti... y demás cosas”, enumeró, destacando las cualidades que lo han convertido en un referente de elegancia y atractivo en el mundo del espectáculo.

Temas Relacionados

Ninel CondeLuis MiguelLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

