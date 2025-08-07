La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la prueba de robo de salvación hoy 7 de agosto

21:30 hs

Instrucciones para la prueba de robo de salvación

El participante que gane podrá salvar a alguno de los nominados, privilegio reservado para el líder.

La prueba se realizará en el jardín, la mesa estará dividida por espacios, quien tenga la primera posición deberá tomar una bebida y luego deslizarla o lanzarla hasta que quede en un espacio para sumar o perder puntos.

Hacia el final se realizará la sumatoria de puntos, ganan los que tengan mayor puntaje para la final.

Reglas: Se puede lanzar varias a la vez, si queda a la mitad, se repite el tiro, en el lanzamiento se pueden desplazar las tazas o vasos para reacomodarlos, no hay puntos si el vaso se voltea, cae o sale de la mesa.