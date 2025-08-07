México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la prueba de robo de salvación hoy 7 de agosto

Este día las figuras públicas se preparan para la Gala nocturna

Por Mariana L. Martínez

Guardar
21:30 hsHoy

Instrucciones para la prueba de robo de salvación

El participante que gane podrá salvar a alguno de los nominados, privilegio reservado para el líder.

La prueba se realizará en el jardín, la mesa estará dividida por espacios, quien tenga la primera posición deberá tomar una bebida y luego deslizarla o lanzarla hasta que quede en un espacio para sumar o perder puntos.

Hacia el final se realizará la sumatoria de puntos, ganan los que tengan mayor puntaje para la final.

Reglas: Se puede lanzar varias a la vez, si queda a la mitad, se repite el tiro, en el lanzamiento se pueden desplazar las tazas o vasos para reacomodarlos, no hay puntos si el vaso se voltea, cae o sale de la mesa.

Cada quien tiene cinco turnos, habrá un finalista de cada equipo.

21:28 hsHoy

Así quedan los grupos para la prueba del día en LCDLF

Esta lista indica el orden de participación, la prueba será de destreza, habilidad y fuerza

Primer grupo hombres

  1. Alexis
  2. Facundo
  3. Abelito
  4. Shiky Clement

Segundo Grupo hombres

  1. Adrian
  2. Aldo
  3. Aarón

Tercer grupo mixto

  1. Guana
  2. Dalílah
  3. Mar

Cuarto grupo mujeres

  1. Mariana
  2. Elaine
  3. Priscila
20:22 hsHoy
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025 -| Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Temas Relacionados

La Casa de los Famososmexico-entretenimientoLa Casa de los Famosos México

Últimas noticias

La millonaria fortuna del empresario dueño de la cadena de cines más importante de México

El magnate es la segunda persona más rica del país, sólo detrás de Carlos Slim

La millonaria fortuna del empresario

Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

Hay dos razones principales por las que la petición de Joaquín Guzmán no puede ser atendida

Juez Brian Cogan niega apoyo

México: cotización de cierre del euro hoy 7 de agosto de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Conoce el pronóstico del clima en Ciudad de México para este viernes 8 de agosto

Durante la primera semana de agosto se han registrado días lluviosos y caída de granizo en algunas alcaldías de la capital

Conoce el pronóstico del clima

Cuánto cuesta fichar a Antoine Griezmann, jugador que interesa al Rayados de Monterrey

El ex seleccionado de Francia estaría siendo sondeado por el club regio

Cuánto cuesta fichar a Antoine

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mica Viciconte opinó sobre el

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Juegos esenciales en PlayStation Plus: los favoritos de la comunidad gamer

Cómo quitar el moho de los electrodomésticos

Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

Trump nominará al asesor económico de la Casa Blanca, Stephen Miran, para el puesto vacante en la junta de la Reserva Federal

INFOBAE AMÉRICA

La petrolera Chevron retomó las

La petrolera Chevron retomó las exportaciones de crudo venezolano bajo una licencia limitada de Estados Unidos

Los 7 momentos que marcaron a Charlize Theron, la actriz que rompió moldes y alcanzó la cima en Hollywood

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

“Merlina”: ¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 2?

DEPORTES

La concluyente afirmación del nuevo

La concluyente afirmación del nuevo CEO de Renault sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

En Europa confirman que Colapinto completará el año con Alpine en la F1: qué debe hacer para seguir en 2026

La oferta que Boca le hizo a Marcos Rojo para rescindir el contrato: “Lo ideal es que se vaya ahora”

Un jugador de los All Blacks reveló que casi se pierde el partido contra Los Pumas por un insólito incidente doméstico con su perro

El álbum de fotos de la primera boda gay del fútbol español: “Sigue siendo un acto valiente”