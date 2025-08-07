Gustavo Adolfo Infante revela que supuestos policías asaltaron a Wendy Guevara: “Me desdije porque corría peligro”

(Foto: El Minuto que cambió mi destino, YouTube)

El caso del violento asalto que sufrió Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, tomó un giro alarmante tras nuevas revelaciones hechas en el programa Sale el Sol. El periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó en vivo que los responsables habrían sido presuntos policías, quienes actuaron con patrulla, pistolas y amenazas directas.

En la emisión matutina, Infante explicó por qué inicialmente minimizó el caso, negando incluso que hubiera ocurrido. Ahora asegura que lo hizo por protección: “Yo me desdije porque nos enteramos del asalto, que ellas por temor minimizaron… después me enteré que estaban siendo amenazadas y que corrían peligro. Entonces, para despresurizar este asunto, dije que había sido un error mío”.

Con más información sobre la mesa, el periodista cambió de postura: “La realidad es esta: sí las asaltaron, y eran policías los que las asaltaron. Policías con una patrulla, pistola y demás”, declaró con contundencia.

Joanna Vega-Biestro, también conductora del programa, pidió cautela e investigación a fondo: “Puede que estaban haciéndose pasar por policías… hay que checar la cuenta que abrieron para empezar a filtrar todos estos videos”.

Galilea Montijo apoya a Wendy Guevara tras filtración de video íntimo en La Casa de los Famosos México (La mejor FM)

Wendy rompió el silencio: “Nos golpearon en la cara”

En entrevista con Adela Micha, Wendy relató con crudeza lo vivido. “No solo nos quitaron los celulares… me quitaron dinero, Adela. A mis amigas les quitaron dinero. Nos golpearon en la cara y nos quitan el celular y todo”, confesó, visiblemente afectada.

Además, reveló que los agresores usaron violencia psicológica: “Nos dicen: ‘Desbloquea tu celular, métete tu NIP, cabr***’, y apuntando ellos todo. Vieron en mis chats cuándo me iban a depositar mi primer pago… empezaron a decirme un buen de cosas, insultarme”.

Wendy aseguró que, ante el miedo, no pensó en resistirse: “Me vale, me quedo sin dinero, me quedo sin lana. Me vale, no me importa porque voy a tener trabajo y todo”.

También aprovechó para desmentir la imagen de riqueza que muchos tienen sobre su vida tras el reality: “La gente piensa que soy millonaria, pero no. Si lo fuera, no estaría trabajando. Lo que gané lo usé para mi casa, mi carro, para mi familia”.

Wendy Guevara enfrenta la filtración de un video íntimo y anuncia acciones legales bajo la Ley Olimpia (Recorte)

Investigaciones urgentes

La gravedad del caso ha generado indignación entre seguidores y defensores de derechos. Las declaraciones de Infante apuntan a una posible corrupción dentro de cuerpos policiales, mientras que la filtración de videos del asalto añade otra capa de preocupación en torno a la seguridad y privacidad de las víctimas.