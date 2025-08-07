México

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 1,94% al cierre de este 7 de agosto

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que terminó la sesión bursátil del jueves 7 de agosto con grandes ascensos del 1,94%, hasta los 58.260,88 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 58.301,71 puntos y un volumen mínimo de 57.102,21 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,06%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano anota un ascenso 2,39% y en términos interanuales mantiene aún una subida del 9,87%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 0,81% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.735,86 puntos) y un 19% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

