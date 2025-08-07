“Cúmplanle a su esposa”: Monreal explica por qué viajó a España de vacaciones, respalda respuesta de Sheinbaum a carta de Andy Beltrán

Ricardo Monreal indicó que el Congreso de la Unión tiene pendientes 22 asuntos por desahogar. | Cámara de Diputados

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró que no cometió ningún acto ilegal al vacacionar junto con su esposa en España en julio pasado y explicó el motivo del por qué viajó a Europa, tras la polémica que se generó entorno a los viajes, presuntamente de lujo, que realizaron en ese mismo mes diversos políticos morenistas.

En conferencia de prensa, el morenista fue cuestionado sobre si consideró “un regaño” el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a “ejercer el poder con humildad” y si se arrepentía de haber viajado a Europa, a lo que respondió que no en ambos casos, pues se trató de un compromiso que realizó con su esposa.

El legislador explicó que vacacionó en España como parte de un “compromiso religioso” que le cumplió a su esposa, el cual pagó con sus propios recursos que ha obtenido tras 47 años de trabajar en el servicio público.

“Claro, yo le he dicho que prefiero enfrentarme a la oposición que a mi esposa, cuando tienes compromiso con tu familia tienes que cumplirlos, yo no hice ningún acto indebido, ilegal o inmoral, nunca, por supuesto tengo 47 años trabajando en el servicio público sería muy lamentable que en 47 años no puedas cumplirle a tu esposa un compromiso de tipo religioso”, dijo.

En tono de broma, afirmó que el prefiere enfrentarse a las críticas de la oposición que a su esposa, por lo que hizo un llamado a cumplir con los compromisos que cualquier persona hace con su familia, en especial con sus parejas.

“Además una cosa, cúmplanle a su esposa, a su esposo, a su pareja, a su novia, a su novio, cúmplanle, sino mejor no se comprometan”, puntualizó.

Asimismo, enfatizó que lo único que pagó del viaje fueron alimentos, entre estos un desayuno buffet, que en total sumaron 100 euros por él y su esposa, señalando que se puede consultar con el hotel donde se alojó.

“Yo creo que hay que hacerle caso a la presidenta, todo lo que se dijo en el caso mío es falso, el hotel nadie me ha comprobado un vale, una reservación a mi nombre, lo único que pague fueron 100 euros del desayuno de mi esposa y mío, yo creo que está más caro aquí en cualquier hotel, es lo que costó pueden preguntar, es buffet, de ahí nos fuimos a caminar”, platicó.

Respalda respuesta de Sheinbaum a carta de Andy López Beltrán

El diputado morenista respaldó la respuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo a la carta que publicó recientemente Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización Política de Morena, sobre las vacaciones que realizó recientemente en Tokio, Japón.

Monreal afirmó que respeta mucho López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador; no obstante, considera que la mandataria “tiene razón” en hacer llamados a la humildad y a seguir las políticas del llamada Movimiento de la Cuarta Transformación sobre la austeridad.

E incluso, justificó que la presienta se moleste por que los políticos de Morena incumplan con esto, pues ella es quien es cuestionada sobre estas conductas.

“Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en hacer esos llamados, para mi la presidenta Claudia Sheinbaum no solo es la jefa de Estado, no es solo la jefa de Gobierno, así la reconoce la Constitución. Yo la entiendo incluso podría justificar no solo su posición sino hasta su actitud, porque ella como jefa de Estado y como jefa de Gobierno, aunque no lo acepte ella es la conductora natural del movimiento al que le dio vida Andrés Manuel López Obrador y muchos otros mexicanos y mexicanas alrededor de él caminamos muchos años y cuando alguien no asume con responsabilidad los principios, cualquiera que sea, ella se siente mal, así lo estimo.

“Y tiene razón en esta reacción que ella tiene porque finalmente a ella le reclaman como conductora de este movimiento, como jefa de estado como presienta de la república, seguramente interna, externamente o en sus viajes continuaos no está de acuerdo con ellos. Creo que deberíamos hacerle caso a ella”, concluyó.

