Cae sujeto que asesinó a un joven en velorio de un presunto integrante de la célula 3AD en CDMX

(FOTO: SSC)

Un hombre de 27 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente participara en un incidente con arma de fuego dentro de una funeraria en la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó como saldo un joven muerto.

Los hechos ocurrieron en una funeraria ubicada en la esquina de Parque Lira y General José Morán, en la colonia Ampliación Daniel Garza. De acuerdo con la SSC, los uniformados patrullaban la zona cuando escucharon una detonación de arma de fuego proveniente del establecimiento.

Al ingresar, los oficiales hallaron a un joven herido en el segundo piso del local, donde según datos del periodista Carlos Jiménez, se realizaba el velorio de un hombre apodado El Chaca, exrecluso ligado al grupo delictivo 3AD.

(FOTO: SSC)

La víctima presentaba una lesión por arma de fuego en el brazo izquierdo. Aunque fue trasladado de inmediato por sus familiares a un hospital, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Según las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia del lugar, un sujeto identificado por el periodista Carlos Jiménez como Marco González, alias La Rana, extrajo un arma de una mochila y se la entregó a otro hombre, quien apuntó y disparó. Posteriormente, ambos huyeron.

Gracias a las características proporcionadas, los policías iniciaron una búsqueda en la zona y localizaron a uno de los sospechosos a bordo de un vehículo color vino. Durante la revisión preventiva, le fue asegurada un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, sin que presentara documentación que acreditara su portación legal.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, donde se determinará su situación legal y se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

El sujeto asesinó a un joven tras dispararle en el brazo y huyó del lugar. Crédito: SSC

Los Malcriados 3AD, ¿Quién fue su presunto líder?

Este 19 de junio se dictó como sentencia 50 años de prisión contra Lenin Jonathan Canchola Martínez, según reportó el diario La Jornada. Se trata de un caso de suma importancia porque es, presuntamente, el líder de una célula delictiva.

Un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente encontró responsable a Canchola Martínez, líder de los Malcriados 3AD, de secuestro agravado y asociación delictuosa, después de un proceso legal que reunió pruebas provenientes de diversos hechos criminales, según reportó La Jornada.

Lenin Canchola fue capturado en Nuevo León (Foto: Twitter/@circulo_depoder)

El proceso penal contra Canchola Martínez derivó de su actividad como presunto dirigente de una célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y narcomenudeo en varias alcaldías del poniente de la ciudad.