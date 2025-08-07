Así reaccionó Priscila Valverde a su segunda nominación en La Casa de los Famosos México

La modelo fue una de las habitantes nominadas con más puntos. (Captura de pantalla YouTube)

La tensión aumentó en La Casa de los Famosos México 3 tras la jornada de nominaciones del miércoles 6 de agosto. En medio de un ambiente marcado por confrontaciones recientes, las alianzas entre los participantes se pusieron a prueba durante las votaciones en el confesionario, donde cada uno otorgó puntos a quienes desea fuera de la competencia.

El resultado fue la nominación de cinco participantes: Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Adrián Di Monte y Priscila Valverde.

Priscila Valverde se colocó nuevamente en peligro de eliminación, siendo esta la segunda ocasión consecutiva en que enfrenta la placa de nominación. Su reacción no tardó en mostrarse y decidió expresarla directamente a sus compañeras Ninel Conde y Elaine Haro. Visiblemente frustrada, la modelo expresó su desconcierto ante la situación y confesó sentirse rechazada por la mayoría de los habitantes de la casa.

Prisicila se mostró triste y frustada por que aseguró que sus compañeros "no la quieren". (Captura de pantalla YouTube)

“Definitivamente, aquí no me quieren... porque ya dos. Mira, por lo menos, que se me paren en frente y me digan qué. Ya con eso me doy. Que den el motivo de por qué tanta nominación. Prefiero que me lo digan, o sea, en donde tiene que ser, que es en el enfrentamiento", expresó Priscila entre la confusión y la molestia.

La modelo pidió que sus compañeros se sinceraran con ella y le den explicaciones en los posicionamiento del próximo domingo. “Si yo no me he dado cuenta, por eso prefiero que me lo digan en el enfrentamiento, pero, si en algún momento he sido grosera con alguien, he tratado de convivir con todos, no sé cómo...”.

Durante la conversación, Ninel Conde intentó animarla y ofreció palabras de apoyo ante el difícil momento. Conde cuestionó el patrón de nominaciones, señalando la reincidencia de mujeres en la placa y alentando a Priscila a mantenerse firme. “Pero ¿Por qué se ensañan con las niñas de nosotras, con las niñas de nosotras? Pero en un día que salga un niño, ¿no? Un niño y una niña. Estaría cool,” señaló la artista, quien resaltó que las nominaciones podrían fortalecer a su compañera.

Ninel Conde intentó animarla y le ofreció palabras de apoyo ante el difícil momento. (Captura de pantalla YouTube)

También le ofreció apoyo, recordándole su contribución positiva dentro de la casa. “Te están haciendo fuerte, flaquita. Porque no has hecho absolutamente nada para este resultado. Pero vas a regresar triunfante. Que te quiero bien, perra, y empoderada el domingo. Tú tranquila".

“Eres una reina literal. Eres una mujer fuerte. Eres una mujer que ha venido nada más a construir, a hacer sus tutoriales y sus pasarelas, a proponer, a crear,” le dijo.

A lo largo de la noche de nominación, las estrategias de juego y las alianzas parecieron desmoronarse. La votación en el confesionario generó dudas y recelos entre los participantes, quienes ahora deben replantear sus acercamientos y rivalidades tras la modificación en las listas de nominados.

Ahora, Priscila Valverde enfrenta una nueva semana de incertidumbre, mientras el público y sus compañeros deciden su permanencia en el reality.