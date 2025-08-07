Alito Moreno se defiende: “Todos los políticos que hoy señalan están en Morena”

Alejandro Moreno en la Sesión de la Comisión Permanente, 6 de agosto de 2025. Foto: Captura de pantalla

Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, afirmó haber sido objetivo de una persecución política durante todo el sexenio anterior por parte del gobierno federal. Señaló que resistió y enfrentó esas acusaciones durante seis años. Hizo un llamado al pueblo de México para “cerrar filas” y evitar que quienes tienen señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado permanezcan sin castigo.

Durante una sesión legislativa, diversos legisladores manifestaron que Alejandro Moreno debe ser desaforado y presentado ante la justicia a raíz de las denuncias de peculado en su contra.

Uno de ellos, Alfonso Ramírez Cuéllar, militante de Morena, expresó que cualquier persona que incurra en irregularidades y desvío de recursos públicos debe ser sancionada, e instó a Moreno a comparecer ante la fiscalía de Campeche y enfrentar los procesos judiciales que correspondan, sin ampararse en el fuero parlamentario.

Moreno contestó que la solicitud de desafuero representa un nuevo episodio de la persecución política que, asegura, ha enfrentado. Recordó que los cargos por los que fue acusado anteriormente, incluyendo enriquecimiento ilícito, peculado y abuso de autoridad, ya fueron resueltos por sentencias del Poder Judicial.

Cuestionó el manejo de las discrepancias entre funcionarios, ¿sabes que por qué los opositores no estánn en la carcel?, porque los doblan, porque los asustan porque no es fácil ser opositor, pero no nos vamos a callar ni nos vamos a doblar, y con gusto los voy a enfrentar en un proceso en la Cámara de Diputados no tengan ni la menor duda”.

Respondiendo a sus opositores reiteró “todos esos que dices que estaban en los gobiernos que perseguían hoy están en Morena; Barlett está Morena, todos los políticos que hoy señalan están en Morena y los premian todos y cada uno de ustedes (...) hay que tener carácter, no hay que quedarse callado”

Criticó que se pida el desafuero ahora que son mayoría tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo “claro que con el poder les sale carácter (...) tu hablas de retirar el fuero porque hoy están en el gobierno, un gobierno que hoy persigue a la oposición”

Tras varios intentos del senador Gerardo Fernández Noroña por terminar sus intervenciones, Alejandro Moreno exigió “al presidente que está atrás de mí, a (Gerardo) Fernández Noroña yo también le pido que cuando hable del PRI, ¡lávese la boca usted!, porque nosotros construimos este país, ¡no sea cobarde!, lo hemos enfrentado con capacidad y decisión y le informo: la próxima semana estaremos con delegaciones, en los organismos multilaterales, denunciándolos públicamente, el narco gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no tengan duda, vamos a seguir firmes y para adelante”