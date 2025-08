Tunden a Nicola Porcella por burlarse del video íntimo de Wendy Guevara

Wendy, víctima de un ciberataque. (IG: @soywendyguevaraoficial)

La filtración de un video íntimo de Wendy Guevara la madrugada del domingo 3 de agosto generó una intensa reacción en redes sociales. El material, grabado junto a un hombre cuya identidad no se ha revelado, apareció brevemente en la cuenta oficial de Instagram de la conductora antes de ser eliminado.

Sin embargo, varios usuarios consiguieron guardarlo y publicarlo en otras plataformas, lo que amplificó su circulación y visibilidad.

En una transmisión en vivo posterior, Wendy Guevara compartió que, aunque la situación la incomodó, no le resultó completamente inesperada, debido a que días antes había manifestado su inquietud por la posible difusión de archivos personales.

Nicola y Wendy en un momento tenso mientras grababan su podcast junto a Apio Quijano (Cómplices del desmadre)

Relató que incluso notificó a sus superiores en Televisa antes del incidente: “Yo pensé que me iban a regañar pero no. Me dijeron: no eres la primera a la que pasa, así que no te sientas protagonista”.

En cuanto a su sentir, la conductora minimizó la vergüenza: “No me daba pena, es algo natural, pero simplemente tuve la mala suerte de que violaran mi privacidad”, expresó al justificar que se trata de situaciones humanas. Además, resaltó su decisión de enfocarse en su trabajo y no permitir que lo sucedido la afecte emocionalmente: “No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar”.

Aseguró, también, que su cuenta de Instagram ya cuenta con medidas reforzadas para evitar nuevos ciberataques.

Nicola Porcella se burla de Wendy Guevara en “Cómplices del desmadre”

La influencer fue víctima de una filtración íntima |crédito: Youtube: Cómplices del desmadre

El escándalo reavivó la polémica en redes, especialmente cuando Nicola Porcella, amigo cercano de Wendy y copresentador del pódcast “Cómplices del desmadre”, hizo bromas sobre la filtración durante una grabación, usando gestos y frases incómodas.

Ante esto, Wendy intervino: “Ya, Nico”, y explicó que durante el clip , ella estaba bajo los efectos del alcohol. A pesar de la aparente complicidad en cámara, muchos seguidores criticaron duramente a Porcella, argumentando que sus bromas resultaron insensibles y que, en su papel de amigo, debió mostrar mayor apoyo y respeto hacia Wendy Guevara.

No es la primera vez que Nicola es duramente criticado en las últimas semanas. El actor ya ha tenido que enfrentarse a otras controversias, la más importante de todas fue aquella que surgió de un video donde aparece hablando de los sueldos de los actores de la telenovela donde actúa, y donde habló de las supuestas preferencias sexuales de su compañero Fernando Colunga.

Ante esta situación, el actor protagonista le contestó en un encuentro con la prensa: “He decidido que a partir del día de hoy sea mi vocero oficial porque veo que lo que el señor dice, todo el mundo lo replica. Con todo cariño, así vamos a trabajar, así que tú aguantas”.