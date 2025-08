Olivia Collins revela detalles del exorcismo que vivió tras una supuesta posesión: “Hablaba en arameo”

La actriz recordó un impactante episodio de su vida durante la post gala de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

Durante la transmisión de la post gala de La Casa de los Famosos México 3, Olivia Collins sorprendió con una confesión inesperada. Invitada al programa conducido por Wendy Guevara, la actriz narró un episodio personal en el que, según sus palabras, fue sometida a un exorcismo. Su relato provocó una reacción de asombro en la conductora y entre los presentes.

Collins explicó que todo comenzó por señales extrañas en su conducta, notadas primero por su familia. “Empecé, pues, como rara yo, mis hijas, mis... Mamá, estás muy rara”, contó frente a las cámaras. Ante la preocupación, decidió buscar ayuda. “Entre tres, cuatro hombres me tuvieron que sentar. Hablaba en otro idioma, hablaba en arameo. Me salía espuma por aquí”, relató la actriz. La forma en que revivió esos momentos desconcertó a Wendy Guevara, quien, con incredulidad, comentó: “Uf, qué fuerte”.

Collins aclaró que este episodio le dejó un marcadas creencias sobre el mundo espiritual y las energías. “Sí, es un tema muy serio. Es un tema que... sí lo conté porque esto no lo sabe nadie”, confesó en voz baja. La actriz expresó que mantiene un respeto profundo por experiencias sobrenaturales: “Le tengo mucho respeto a este tema, pero sí, sí tengo percepciones, este, más allá de lo normal.

Olivia ha confesado en varias ocasiones que ella cree en varias formas de energía. Crédito: Cuartoscuro

Es una cuestión de frecuencia vibratoria, de energía, que puedes conectar en diferentes planos. Me ha tocado de todo, así como mal y bien. He visto luz, he visto oscuridad”.

La actriz describió que sintió cómo una fuerza intentó “atraparla” y que solo pudo resolver la situación pidiendo apoyo externo. “Ahí me atrapó algo muy fuerte y tuve que pedir ayuda. Fue muy, muy desagradable... porque, a ver, la luz, o sea, mi chacra que está abierto es aquí. Y pues, los entes buscan la luz, y me considero una persona luminosa. Pero bueno, este tema me pasó y me ayudaron y sí fue horrible”, aseguró.

Collins también mencionó que durante el evento no tenía conciencia plena de sus acciones. “La verdad es que ahí no estoy presente. O sea, mi cuerpo nada más se conecta por el cordón umbilical y estoy como alejada, pero todo lo que me cuentan... mi hermano, que es totalmente escéptico, se quedó impactado”.

Olivia Collins también mencionó que durante el evento no tenía conciencia plena de sus acciones. (Captura de pantalla YouTube)

La confesión de Collins generó comentarios en redes sociales debido a la gravedad de lo experimentado y la reacción de Wendy Guevara ante el testimonio.

Por otro lado, comentó que tras salir de La Casa de los Famosos México, llegó con su familia y debido a sus creencias, sus hijas le realizaron una limpia con un huevo.