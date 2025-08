Senadores plurinominales de oposición están cerca de 'brincar' a la bancada de Morena y darle mayoría (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Claudia Sheinbaum Pardo impulsará una reforma electoral que podría marcar un parteaguas en el panorama nacional. Entre los temas que han abierto el debate se encuentra la posible eliminación de las listas de legisladores plurinominales o la modificación de la forma de repartir los escaños de representación proporcional, según lo ha dado a conocer desde su campaña presidencial.

La propuesta de Sheinbaum Pardo rescata el corazón del proyecto que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a enviar al Congreso de la Unión. A diferencia de la propuesta del expresidente, la mandataria propuso la realización de encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los plurinominales y otros temas como el financiamiento a partidos políticos.

"Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas: la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos; no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones; tampoco hace falta, para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista; tampoco", expresó.

Ricardo Anaya y Lilly Téllez fueron designados como senadores desde la lista de plurinominales (Cuartoscuro)

Cuánto gana un legislador de lista plurinominal, figura que podría desaparecer con la nueva reforma electoral

La figura de los legisladores plurinominales abarca tanto a la Cámara de Diputados como el Senado. Se trata de personajes que son electos a través de un sistema de representación proporcional, en lugar de por mayoría relativa en un distrito o circunscripción específica.

En este sistema, los partidos políticos asignan listas de candidatos y obtienen curules en función del porcentaje de votos que reciben a nivel nacional o regional. Este método busca asegurar una mayor proporcionalidad y representar a minorías políticas dentro de los órganos legislativos.

Tanto diputados como senadores plurinominales tienen derecho a percibir el mismo sueldo que los legisladores electos en las urnas. De acuerdo con el sitio web de la Cámara de Diputados, sus integrantes reciben un ingreso neto mensual de MXN 79 mil, sin tomar en cuenta bonos y el aguinaldo equivalente a 40 días de la dieta bruta.

Alejandro Moreno llegó al Senado por la vía plurinominal (REUTERS/Luis Cortes)

Por otro lado, tras la modificación vigente para el año 2025, los senadores perciben un sueldo mensual de MXN 131 mil 700. La cifra tampoco contempla bonos ni aguinaldo.

En la actualidad, la Cámara de Diputados está conformada por 500 legisladores, de los cuales 200 son electos de las listas plurinominales por el principio de representación proporcional. En el caso del Senado, de los 128 senadores, 64 son electos por mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y los 32 restantes son electos de la lista de plurinominales.

Con la reforma, el número de legisladores electos de la lista de plurinominales podría disminuir o, incluso, cambiar su forma de asignación por el de primera minoría.