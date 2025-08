Olivia Collins confiesa lo que extrañará del reality y critica la estrategia de Ninel Conde: “Manipuladora, se le llama”

La actriz se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México tuvo su primera gala de eliminación el domingo 3 de agosto, fecha en la que millones de espectadores presenciaron la sorpresiva salida de Olivia Collins. La actriz, nominada por sus compañeros durante la dinámica semanal, no consiguió el apoyo suficiente del público para permanecer en el reality, lo que marcó una despedida repentina y emotiva.

El formato del programa, que fomenta la formación de alianzas y estrategias desde el inicio, permite a la audiencia influir con su voto en el destino de los participantes. La decisión generó reacciones inesperadas tanto entre los habitantes de la casa como entre los televidentes, quienes en su mayoría esperaban la eliminación de Adrián Di Monte.

Al abandonar la casa, Collins se trasladó al estudio para su primera entrevista con los conductores y para establecer contacto directo con sus compañeros. Durante la gala especial del lunes, Olivia pudo participar más y aprovechó para compartir sus impresiones sobre su breve paso por el programa y describió el desafío emocional de afrontar la eliminación temprana.

Olivia celebró cuando vio la salida de la casa. (Captura de pantalla)

“Lo que más extrañé fue mi baño, mis hijas, mi nieto, mi almohada, mi casa, mi cocina, mis utensilios, pues todo. Porque la verdad me sacaron de mi zona de confort y aquí yo estaba perdida, me costó habituarme (...) soy muy de rutinas y muy estricta en mis cosas”, reveló.

Al ya estar fuera de la casa, Olivia confesó que si existe algo que extraña de la competencia. “Sinceramente no, que estén bien, les deseo lo mejor, que se diviertan. Si extraño. Me divertí mucho la verdad es que no pensé que iba a suceder eso y me divertí, en mi vida diaria soy más retraída, más hogareña. Y aquí resultó que me divertí, hice tonterías y bailé y canté y fui yo”, comentó.

Asimismo, habló sobre la estrategia que Ninel Conde está aplicando dentro del juego y con todos sus compañeros. Cabe recordar que Collins y el “Bombón asesino” tuvieron diversos enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos México.

Collins y el “Bombón asesino” tuvieron diversos enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos México. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Incluso protagonizaron un intenso debate durante la cena de nominados donde Ninel le reclamó por ciertos comentarios que en su momento realizó Olivia Collins hacia ella.

De igual manera, la cantante protagonizó discusiones y pláticas fuertes con Elaine Haro y Priscila.

“Manipuladora se le llama. Manipuladora número uno”, expresó Olivia sobre Ninel Conde. “Es parte de la diversión, la verdad es que lo hace muy bien, lo reconozco, la respeto”.