Billy Idol regresa a México: fecha, sede, preventa de boletos y todo lo que debes saber del concierto

El legendario Billy Idol volverá a pisar suelo mexicano como parte de su gira It’s a Nice Day To… Tour Again! con un esperado concierto en la Ciudad de México el próximo 30 de noviembre. La cita será en el Estadio Alfredo Harp Helú, y marcará su primer show en la capital desde 2024.

Los boletos estarán disponibles en preventa Banamex el 7 de agosto a las 11:00 a.m., mientras que la venta general comenzará el 8 de agosto a través del sitio oficial de Ticketmaster México (https://www.ticketmaster.com.mx/) y en taquillas del estadio.

Un enésimo aire en su carrera

Este regreso se da en medio de una etapa especialmente activa en la carrera del ícono británico. En abril de este año, Idol lanzó su más reciente álbum, Dream Into It, bajo el sello Dark Horse Records. El material incluye el sencillo “77”, colaboración con Avril Lavigne, que se posicionó en el Top 10 de ventas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania.

Además del nuevo disco, Billy Idol ha sido foco de atención por el estreno de su documental Billy Idol Should Be Dead, dirigido por Jonas Åkerlund, ganador de tres premios Grammy. La producción debutó en el Festival de Cine de Tribeca y recorre su trayectoria con material inédito y testimonios personales. “Billy Idol Should Be Dead” revela el ascenso de Idol como ícono del punk, su conquista de la era MTV y las adversidades que enfrentó para mantenerse vigente casi cinco décadas después.

El artista también celebró el 40 aniversario de Rebel Yell con una edición deluxe que ya está disponible, y formó parte de la ceremonia de inducción de Ozzy Osbourne al Salón de la Fama del Rock & Roll, acompañado de Jack Black y Maynard James Keenan.

Para los coleccionistas, el 15 de agosto de 2025 llegarán las reediciones en vinilo de tres clásicos: Charmed Life, Whiplash Smile y el EP Don’t Stop. Estas ediciones incluirán versiones limitadas en colores como lavanda, mandarina opaco y amarillo limón.

Desde sus inicios con Generation X hasta su consagración como solista en 1982, Billy Idol ha sabido mezclar el espíritu punk con la teatralidad del rock ‘n’ roll. A sus 68 años, continúa girando por el mundo y estrenando material sin perder su esencia provocadora.

Su regreso a México no solo celebra su legado, sino también una vitalidad artística que se resiste a desaparecer. El rugido del punk y la voz inconfundible de Idol están listos para encender la capital.

