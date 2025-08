Fiscalía de Zacatecas y universidad de Inglaterra unen fuerzas por los desaparecidos, prometen drones y capacitación

El acuerdo busca reforzar las capacidades institucionales y trabajará en la generación de herramientas y métodos que contribuyan a esa labor. (Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas/Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la University of the West of England (UWE Bristol) firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones en la búsqueda de personas desaparecidas.

El convenio fue suscrito por el titular de la FGJEZ, Cristian Paul Camacho Osnaya, y la profesora e investigadora Karina García Reyes, en representación de la UWE Bristol el pasado 31 de julio, donde ambas partes coincidieron en la importancia de la cooperación internacional para responder a los desafíos en la localización de personas no localizadas.

Según las instituciones, la colaboración contemplará intercambio académico, asesoría técnica y talleres de formación enfocados en metodologías de búsqueda. El acuerdo representa una nueva etapa para el fortalecimiento de estrategias en materia forense y de derechos humanos.

El acuerdo impulsa la profesionalización, el intercambio académico y el uso de tecnología avanzada en la localización de desaparecidos. (Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas)

Nueva agenda de trabajo conjunto para la búsqueda de desaparecidos en Zacatecas

El acuerdo tiene como objetivo establecer una agenda de trabajo conjunto enfocada en la profesionalización del personal, el intercambio académico y científico, y la utilización de tecnología avanzada, como drones para la búsqueda en campo y herramientas especializadas para el procesamiento de fosas. Todo esto se desarrollará bajo un enfoque humanitario y con atención a los derechos de las víctimas y sus familias.

“Este convenio es un compromiso con su lucha, con su dignidad y con el derecho irrenunciable a encontrar a quienes aún hacen falta”, expresó el Fiscal General, Mtro. Cristian Paul Camacho Osnaya. El fiscal subrayó la relevancia de la colaboración internacional para responder a la demanda de resultados por parte de la sociedad y acompañar a las familias en el proceso de búsqueda.

La firma del convenio contó con la presencia de autoridades y especialistas nacionales e internacionales, entre ellos Víctor Hugo Ávila Barrientos, Comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; Everardo Ramírez Aguayo, Comisionado Local de Búsqueda en Zacatecas; Irma Guadalupe De la Peña Jiménez, Directora del Centro de Identificación Humana, así como representantes de colectivos de búsqueda.

La alianza entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la University of the West of England permitirá avanzar hacia una procuración de justicia más técnica, empática y eficiente. La institución reiteró su compromiso de atender con responsabilidad y sensibilidad el reto que representa la desaparición de personas, centrando sus acciones en la colaboración, la capacitación y la aplicación de tecnología para respaldo de las familias afectadas.