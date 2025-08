Israel Vallarta asegura que hombres que lo golpearon en 2005 aparecieron el día de su salida: “Entendí el mensaje”

Israel Vallarta se despide del Altiplano; reconoce a dos sujetos que lo habrían torturado en 2005| Jovani Pérez / Infobae México

El viernes 1 de agosto, Israel Vallarta salió del penal del Altiplano tras casi veinte años privado de su libertad sin sentencia.

La ex pareja de Florence Cassez fue declarado no culpable de varios delitos, entre ellos el de secuestro y el de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, mismos de los que fue acusado tras el mediático montaje organizado por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, actualmente cumpliendo una condena por narcotráfico en EEUU.

Israel Vallarta y Florance Cassez, liberados; ella por violación al debido proceso, él por falta de pruebas. Foto: (Foto: AFP) / X/ Adn40

A su salida de prisión, Israel Vallarta, acompañado de sus familiares y seres queridos, tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde aseguró que detalles de su detención pronto saldrán a la luz. “Sabía que la verdad se iba a imponer”, aseguró a la prensa.

Después de su charla con los medios, Israel Vallarta subió a un automóvil junto a su esposa, un grupo de personas y la cámara de ‘Noticias con Meme Yamel’. En dicho canal de Youtube, Vallarta relató que a su salida del Altiplano pudo reconocer al menos a dos personas que estuvieron implicadas en su detención, ocurrida en diciembre del 2005 cuando fue señalado como líder de Los Zodiaco, la presunta organización criminal de secuestradores.

Israel Vallarta identifica a dos personas que lo golpearon durante su detención hace 19 años

Ya en su automóvil y acompañado de su esposa, Israel Vallarta compartió que fueron dos hombres los que se acercaron a él cuando estaba dando sus declaraciones con la prensa, incluso los describió:

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

“Se me acercaron dos, no se si los vieron, uno que traía los brazos tatuados y otro. Dos de ellos son de los que en ese entonces me dieron en la madre, se me acercaron de frente, no recuerdo sus nombres, pero sí le dije ‘hola‘“.

Además, aseguró que presentía que algunas personas relacionadas al montaje que lo llevó a prisión aparecerían cuando fuera libre:

“Yo sabía que se iban a hacer presente, son los que en su momento participaron en mi detención, pero no quise hacer un show. Los identifiqué, pero hay un tiempo para todo”.

Finalmente, compartió que, pese a la presencia de los sujetos, no tiene miedo:

“La verdad les iba a decir que se acercaran, pero no es de inteligentes picar el avispero, hay que ser inteligentes. Sí entendí el mensaje, pero se dieron cuenta de que asustado no estoy. Los vi perfectamente“.