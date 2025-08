PAN acusa a Noroña de mentir sobre quién impide debatir caso de Hernán Bermúdez en el Senado: “México exige respuestas”

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, durante una conferencia de prensa, el pasado 07 de julio. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado respondió a las acusaciones que realizó en su contra Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, sobre que la oposición es quien ha evitado la discusión de seguridad pública y de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de tener nexos con el crimen organizado.

En un comunicado, la bancada del PAN acusó a Fernández Noroña de mentir sobre quién impide discutir dichos temas, asegurando que las acusaciones del petista “son falsas y deliberadamente engañosas”.

En el mismo, señaló que en las últimas dos sesiones de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la senadora Mayuli Latifa Martínez y la diputada Diana Gutiérrez, ambas del PAN, solicitaron formalmente incluir en la agenda política el tema de seguridad pública, en particular el caso de Hernán Bermúdez.

Sin embargo, aseveró que fue el propio Fernández Noroña quien impidió que el tema se discutiera, bajo el argumento de que no estaba contemplado en la agenda previamente acordada.

“Y aunque el pleno tiene la facultad de modificar el orden del día, también se nos negó esa posibilidad, a pesar de tratarse de un asunto de máxima urgencia nacional”, agregó.

Por ello, el grupo parlamentario blanquiazul reiteró su disponibilidad para debatir el tema en la Comisión Permanente, destacando que esto podría ser en la sesión del próximo miércoles, proponiendo que sea el pleno quien decida si se atiende o se evade la responsabilidad de enfrentar la inseguridad y la presunta colusión de autoridades con los grupos criminales.

“Desde el Grupo Parlamentario del PAN reiteramos: Sí hemos exigido debatir la crisis de seguridad que vive el país en la Comisión Permanente.

No aceptamos que se nos acuse de omisión, cuando ha sido la mayoría oficialista la que ha cerrado el debate. La seguridad pública no puede seguir siendo rehén de intereses partidistas ni de pactos de impunidad. México exige respuestas, no silencios", concluyó.