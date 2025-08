Acusan a Facundo de “justificar” a Adrián Di Monte y sus señalamientos de agresión: “No quieren investigar”

Facundo, cuestionado en redes sociales (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya arrancó y las primeras controversias están apareciendo. Facundo, quien aún goza de simpatía del público, podría estar cometiendo el primero de sus errores en la competencia.

Durante una conversación en el cuarto, Facundo habló sobre Adrián Di Monte y las acusaciones de agresión que lanzó hace un tiempo su ex pareja Sandra Itzel, además de los audios que ella filtró donde se escuchan los gritos del cubano.

Facundo aseguró: “Ha dicho cosas horribles, pero de ahi a que acusemos a la persona de ser un terrible ser humano, no lo sé, porque no sabemos la historia completa y merece el beneficio, pero vivimos en un país donde esas cosas están imperdonables y la gente no quiere investigar”.

El conductor es cuestionado en redes. (La Casa de los Famosos México)

Para dejar claro su punto, Facundo ejemplificó la situación con una hipotética situación donde alguien agrede a un perro:

“Es como si subieran un video donde le pegaste a un perro y ya valiste pero luego se ve el video donde el perro llega a atacarte”.

Además, el conductor llamó buena persona a Di Monte y aplaudió el hecho de que él no grabara a escondidas a Sandra Itzel:

“Si no hay otro video es porque este compa no estaba pensando en destruirla a ella, eso habla bien de él. Porque ella sí lo grabó a él diciendo cosas feas, pero él nunca la grabó”.

Ninel Conde, que escuchaba las palabras de Facundo, aseguró que la agresión y la violencia no se justificaba, especialmente de un hombre a una mujer.

Adrián Di Monte ya se quiere salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Adrián di Monte fue el habitante con más puntos durante la primera gala de nominación. (Foto: @adriandimonte, Instagram)

Adrián Di Monte cumplió 31 años dentro de La Casa de los Famosos México. El actor cubano agradeció por su cumpleaños y, entre lágrimas, expresó ante las cámaras su deseo de dejar la competencia: “ojalá salga rápido… que sea lo que Dios quiera”.

La participación de Di Monte ha estado marcada por la controversia desde el inicio, debido a las denuncias de agresión presentadas públicamente por una ex pareja. En una conversación con Shiky, el actor reconoció el peso de esas acusaciones en su paso por el programa y compartió su percepción pesimista sobre su permanencia: “Pienso que voy a ser yo porque me funaron tanto antes de entrar, te lo juro, eran miles de comentarios de ‘si te nominan la primera semana vas para afuera’”.

En la ronda inicial de nominaciones y eliminados de la presente temporada, el nombre de Adrián Di Monte apareció junto a los de Olivia Collins, Priscila Valverde, Ninel Conde y Elaine Haro en la lista de posibles expulsados.

Los votos de los habitantes estuvieron en su contra y el propio actor consideró su nominación como una virtual sentencia de salida.