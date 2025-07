Verónica Castro lanza indirecta contra ‘La Casa de los Famosos México’: “Demasiada vulgaridad”

La actriz tiene esta opinión sobre los realities shows. Créditos: Cuartoscuro/Antonio Cruz

En el contexto de un homenaje celebrado en el Festival de Cine de Guanajuato, la actriz y conductora Verónica Castro ofreció contundentes declaraciones en torno a los reality shows que actualmente ocupan espacios estelares en la televisión mexicana.

Considerada una de las pioneras de este formato en el país, Castro respondió preguntas de la prensa acerca de la transformación de estos programas. Recordemos que ella misma formó parte de un formato muy parecido: Big Brother VIP, que ella misma condujo.

Al ser cuestionada sobre su perspectiva ante la programación actual, especialmente sobre concursos como La Casa de los Famosos, la reconocida presentadora no ocultó su desencanto y expresó: “Demasiada payasada, demasiada vulgaridad, demasiada tontería y no aprendes nada”. Si bien no mencionó directamente el nombre del programa, sus palabras dejaron entrever su opinión crítica respecto a la tendencia que ha marcado la televisión en los últimos años.

Verónica Castro se mostró a favor de otros formatos, como el de MasterChef.

Las telenovelas más exitosas de Verónica Castro

Verónica Castro es una de las figuras más emblemáticas de la televisión latinoamericana. A lo largo de su carrera, protagonizó varias telenovelas que marcaron época y contribuyeron al auge del género en México y otros países.

Uno de sus papeles más recordados es el de Mariana Villarreal en Los ricos también lloran (1979), producción que alcanzó una audiencia internacional sin precedentes. La historia se tradujo a múltiples idiomas y fue emitida en decenas de países, consolidando a Castro como una estrella global.

En 1986, encabezó El derecho de nacer, una adaptación del clásico cubano, donde interpretó a Cristina del Junco. Esta telenovela fue reconocida por su temática social y el nivel de audiencia obtenido durante su transmisión.

En 1987, estrenó Rosa salvaje, en la cual dio vida a Rosa García. Esta producción captó la atención del público por la mezcla de comedia romántica y melodrama. La química entre Castro y Guillermo Capetillo fue uno de los principales atractivos de la historia, que también batió récords de audiencia dentro y fuera de México.

A lo largo de su carrera, Verónica Castro participó en otros títulos destacados como “Pueblo chico, infierno grande” y “La casa de las flores”, donde mostró su versatilidad y capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores. Su legado en las telenovelas permanece vigente como referente indiscutible del espectáculo latinoamericano.