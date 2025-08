Mar Contreras defiende a Adrián Di Monte de su nominación: “Están las segundas oportunidades”

La villana de melodramas compartió su postura luego de que las nominaciones no favorecieron a su colega. Foto: Casa de los Famosos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México vivió su primera gala de eliminación el pasado 30 de julio, lo que ocasionó tensiones y las primeras confrontaciones en el reality show.

El resultado arrojó a Adrián Di Monte como uno de los nominados con 13 puntos, situación que dio de qué hablar entre los habitantes pese a que el actor no ha abordado el tema con sus compañeros.

La gala de nominación. (ViX)

Mar Contreras defiende a Adrián Di Monte tras su nominación

Luego de que los habitantes pasaron al confesionario y se dieron a conocer los nominados de la noche, Mar Contreras desató controversia al pronunciarse sobre la nominación de Adrián Di Monte, su colega.

En una plática con Mariana Botas, Priscila Valverde, Ninel Conde y Facundo, la actriz habló sobre las segundas oportunidades y la cancelación mediática que enfrenta el actor tras el conflicto legal que enfrentó con su exesposa, Sandra Itzel.

“O sea, me conflictúa mucho ese caso porque mis valores y todo eso no lo comparten. Entonces, yo digo pu*** también están las segundas oportunidades en la vida, no sé”, expresó.

La habitante explicó las razones por las que considera darle una segunda oportunidad a Adrián Di Monte Crédito: ViX / Televisa

Posteriormente, haciendo alusión a lo que ha comentado públicamente la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, agregó: “Yo no tengo ni idea de qué pasó. Si yo no lo vi, no lo escuché, o sea, es perjudicar a la gente. Entonces, también es algo con lo que yo estoy en contra en la vida”.

Sus palabras dentro de la transmisión 24/7 causaron conflicto entre los internautas, quienes no tardaron en reaccionar y asegurar que la situación que vivió el conductor con su ex pareja no es un chisme, es un tema legal.

“No fue un chisme, hay una demanda y también pruebas de audios”, “Díos mío, que alguien le mande las pruebas a esta mujer” y “Exactamente, somos muy buenos para juzgar y no sabemos, no señalemos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.

Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Adrián Di Monte asegura que puede ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos México

Mientras el resto de sus compañeros platicaban sobre las nominaciones, Adrián Di Monte tuvo una plática con Shiky en la que sin rodeos aseguró que podría ser el primer eliminado del reality show.

“Yo pienso que voy a ser yo porque me funaron tanto antes de entrar que me decían, te lo juro, eran miles de comentarios: ‘Si te nominan la primera semana, pa’ afuera’. Obviamente yo me mentalicé, uno da lo mejor de uno, pero si sales, sales”, sentenció.