Tere Díaz, psicoterapeuta: “Estas son las señales que indican que sientes amor verdadero y no apego”.

El amor es un lugar en el que las personas deben sentirse seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amor es algo que todos buscamos encontrar y sin duda existen grandes expectativas en torno a él y a lo que esperamos de una pareja.

Sin embargo, muchas de estas cosas suelen estar basadas en ideales románticos que pueden ser difíciles de cumplir, además de que son muchas las personas que pueden tener problemas para generar vínculos saludables como resultado de diferentes traumas de la infancia.

Es por esta razón que diversos especialistas suelen hacer hincapié en la importancia de aprender a distinguir entre el “amor verdadero” lo que no es más que la creación de un vínculo saludable o lo que algunos nombran como “apego enfermizo”.

Es así como lo nombra la psicoterapeuta Tere Díaz, especialista en relaciones de pareja que ha ganado notoriedad en redes sociales y quien brinda algunos consejos para aprender a distinguir cuando la relación que tenemos se basa en amor sano o se trata de un apego poco saludable.

El amor real se basa en la capacidad de establecer vínculos saludables donde la persona se siente segura y no le causa ansiedad la posibilidad de una separación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son algunas de las diferencias entre el amor y el apego enfermizo, según especialista

De acuerdo con un video que se encuentra en la cuenta de Instagram de Tere Díaz, el apego enfermo "hace que te sientes ansioso y enloquecido ante la separación por que se va, te deja solo y entonces sientes mucha ansiedad cuando no esta contigo”.

Por su parte, “cuando es amor lo extrañas cuando no está, pero no te pones mal, no te ponen ansiosa, no sientes necesidad enfermiza de verlo”.

El amor “te abre puertas, te hace ser honesto, transparente y te invita a construir planes en conjunto”.

Sin embargo, “el apego te lleva a chantajear, victimizarte, manipulare y a amenazar; el apego regaña y controla porque no quiere de ninguna forma que haya una cierta distancia o separación”, explica la experta.

Por último, en su video la especialista señala que el amor te desafía a crecer, a conocerte mejor, a desafiar tus miedos, a experimentar, a abrir nuevas posibilidades y a retar tus limitaciones para a correr ciertos riesgos mientras que el apego enfermizo “no quiere que nada cambie, que no se mueva mucho, que todo quede igual, que no te cuestione que no te amenace en lo mas mínimo, ahí necesitas que todo sea igual para sentirte seguro”.

La especialista cuenta con una gran trayectoria como psicoterapeuta con varias publicaciones y años de experiencia. (teredíaz.com)

Qué es el apego inseguro, según la psicología

El apego inseguro, según la psicología, es un patrón de relación que se desarrolla durante la infancia cuando la relación entre el niño y sus figuras de cuidado no es estable, confiable o predecible.

Este tipo de apego se caracteriza por la dificultad para confiar plenamente en los demás, temor al abandono, ansiedad ante la separación y problemas para regular las emociones en el vínculo con otros.

El apego inseguro puede manifestarse de diferentes formas, como el apego ansioso, donde la persona muestra necesidad constante de aprobación y miedo al rechazo, el apego evitativo, con tendencia a la autosuficiencia y dificultad para intimar, y el apego desorganizado, que combina comportamientos contradictorios y confusión ante las relaciones.

Los niños que sufren violencia o abandono pueden tener problemas en la adultez para tener vínculos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas formas de apego suelen originarse por experiencias tempranas en las que las necesidades emocionales del niño no fueron atendidas de manera consistente, afectando la manera en que se relaciona en la vida adulta.