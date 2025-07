Sheinbaum revisará labor de consulado en Los Ángeles por quejas en atención inadecuada a migrantes

La presidenta comentó que revisará labores del consulado en Los Ángeles. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que revisaría las labores del consulado de Los Ángeles, luego de que un reportero recordara el caso de Ambrosio Lozano Grande, arrestado por el ICE en Culver City, sin tener un historial criminal.

Esto se enmarca en el contexto en el que su familia denunció maltrato por parte del Consulado General de México en Los Ángeles, el periodista señala que se identificó a Reyna Guerrero, quien forma parte del Departamento de Protección.

“Yo recibo diario mexicanos conocemos a través de los consulados que están detenidos por distintos motivos y cada mes recibo una revisión del trabajo de los consulados. Por supuesto vamos a revisar este caso”, sentenció la presidenta.

La respuesta de la mandataria

La presidenta Sheinbaum en la mañanera del día de hoy, 24 de julio de 2025 (Presidencia)

“Están por llegar los nuevos cónsules y todos están en revisión permanente así como el trabajo que realizan”, comentó Sheinbaum y para ejemplificar sus labores, la mandataria mencionó a Rutilio Escandón, quien hoy está de cónsul en Miami y según la presidenta “lleva tres días que ha entrado al Alcatraz Alligator y es un lugar muy grande por lo que nos platica”.

Además destacó que “ha estado buscando a todos los mexicanos que están ahí para darles todo el apoyo. Ha estado haciendo un muy buen trabajo", enfatizó la presidenta.

También compartió que en gran parte, gracias al trabajo de relaciones exteriores y del cónsul, llegaron los dos connacionales que habían estado detenidos en dicho lugar y agregó que hay cónsules muy buenos y cónsules a los que hay que revisar su trabajo.

Posteriormente se comentó que pareciera que no hay acciones disciplinarias contra los funcionarios que no actúan de acuerdo con lo solicitado por la mandataria y ante esta interrogante, Sheinbaum respondió que no pueden ser subjetivas y que eso tiene que ver con una revisión de la secretaría anticorrupción.

“Hay un protocolo para sancionar a un servidor público y en este caso, puede entrar la secretaría anticorrupción porque finalmente los consulados también están a revisión", compartió la mandataria.

Además, explicó que dicho procedimiento no estipula su participación directa, sino que se debe llevar a cabo el proceso pertinente y tiene que ver con las reglas establecidas por la secretaría.

Como solución, la mandataria propuso realizar una solicitud a dicha entidad en este caso en particular, en donde se revise la actuación de los funcionarios públicos.

Luego de hablar respecto a las denuncias presentadas por personas estadounidenses y mexicanas por hacinamiento, la mandataria señaló que “el cónsul es el primero que deja entrar de cualquier nacionalidad porque estuvo insistiendo que tenía que ingresar por las condiciones que todos hemos visto. Yo creo que lo importante a destacar es el trabajo que se está haciendo por parte del consulado para ayudar a todos nuestros hermanos. Se envió una nota exigiendo que los repatriaran de inmediato y que en el marco de las propias leyes de Estados Unidos lo que buscamos es que lleguen de inmediato a nuestro país”.

Concluyó diciendo que “si hay algún servidor público que no esté haciendo su trabajo adecuadamente, tiene que llamársele la atención y que tenga toda la apertura para apoyar a nuestros hermanos y así tienen que actuar los cónsules”, agregando que se solicitará al cónsul que estuvo ahí un informe mucho más detallado.