Sin duda la música es una de las expresiones artísticas más importantes para el ser humano y de las que mayor impacto suelen tener en nuestras emociones, debido a que la música tiene la cualidad de ayuda a expresar en gran medida diferentes estados de ánimo.

Es por ello que no es extraño que cada determinado tiempo las personas sientan algún tipo de conexión especial con alguna canción en particular, la cual no pueden dejar de repetir y escucha una y otra vez, algunas ocasiones cientos de veces durante un mismo día.

Y más allá de ser algo negativo, este es un hábito que puede decir mucho sobre tu estado de ánimo y otros aspectos importantes de su salud mental, tal como te contamos a continuación para que no dudes en repetir esa canción que no puedes sacar de tu cabeza una vez más.

Qué significa escuchar la misma canción una y otra vez, según la psicología

Escuchar la misma canción repetidamente es un comportamiento frecuente que la psicología asocia a varios factores, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Regulación emocional: Las personas suelen recurrir a canciones específicas para estabilizar su estado de ánimo, aliviar estrés, calmar ansiedad o potenciar emociones agradables.

Memoria y nostalgia: Determinadas canciones pueden estar vinculadas a recuerdos importantes o significativos, por lo que la repetición ayuda a reforzar la conexión emocional con esos momentos.

Sensación de control y familiaridad: Volver a escuchar una melodía conocida proporciona un entorno predecible y reconfortante, especialmente en situaciones de incertidumbre o malestar.

Recompensa cerebral: La música activa circuitos de placer en el cerebro, liberando dopamina. Repetir canciones placenteras puede buscar repetir esa recompensa.

Procesamiento cognitivo: En ciertos casos, la repetición responde al deseo de analizar, entender o captar matices de la canción.

Personalidad y rutina: Las personas con ciertos rasgos o preferencias pueden sentirse atraídas hacia la rutina musical como forma de estructura o consuelo.

La música puede actuar como un fuerte estimulante que ayuda al cerebro a liberar dopamina y algunas canciones pueden sentirse como una especie de droga de la cual el cerebro pide más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento no se considera problemático a menos que interfiera de manera importante con las actividades diarias o sea un síntoma de trastornos psicológicos subyacentes.