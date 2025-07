Fue asistente de la máxima Diva del Cine de Oro Mexicano por 30 años y hoy cocina para ganarse la vida

(Zurisaddai González/Infobae)

Durante más de tres décadas, fue la sombra discreta, la voz cálida y la compañía fiel de una de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano.

Conocía sus manías, sus gustos, sus silencios, y en la intimidad del hogar, preparaba los platillos favoritos de una leyenda. Pero todo cambió.

Desde la muerte de la icónica actriz Silvia Pinal en diciembre de 2024, la vida de Efigenia Ramos dio un giro radical.

Efigenia, mejor conocida como “Efi”, no buscó seguir orbitando en el mundo del espectáculo, aunque algunos integrantes de la familia Pinal le ofrecieron trabajo tras la muerte de la Diva.

Efigenia Ramos, asistente de Pinal durante 30 años, cuida ahora de la chihuahua, Cosita (Archivo)

Prefirió empezar de cero, lejos de reflectores, y más cerca de las cacerolas. Hoy, junto a su hijo Aldo, cocina y vende comida a domicilio para sobrevivir.

Del glamour a la cocina: la nueva vida de Efigenia Ramos

En una entrevista con TVNotas, Efigenia compartió cómo, tras la muerte de Silvia Pinal, eligió emprender un nuevo proyecto familiar.

“Hacemos comidas corridas y también gourmet, para eventos, fiestas... A mi jefa le hacía el bacalao y los romeritos para Navidad”, comentó desde la cocina de su casa, donde ahora funciona su pequeño negocio.

Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, enfrenta una grave situación de salud tras revelar que padece de cuatro aneurismas cerebrales (Archivo)

La experiencia de Efigenia no es menor. Fue enfermera, activista política y más tarde se convirtió en una asistente personal que vio de cerca el mundo del poder y la farándula.

De hecho, conoció a Silvia a través de Tulio Hernández, esposo de la actriz, cuando trabajaba como enlace distrital en un partido político.

Pero nunca imaginó cuánto cambiaría su percepción sobre ella.

“A mí no me caía bien la señora. Escuchaba que la mala era ella en la relación. Un día me dijo: ‘Veo como que no le caigo muy bien. ¿No quiere estar conmigo?’ Le dije: ‘A veces se tienen malas informaciones’”.

Efigenia Ramos fue confidente cercana de Silvia Pinal y guardiana de sus secretos más íntimos (Recorte)

La sinceridad mutua forjó una relación entrañable. “Nunca me regañó. Fue muy linda. Pedía todo por favor y daba las gracias”.

Madre e hijo: una receta de resistencia

Efigenia no está sola. Su hijo Aldo también forma parte del negocio culinario.

“De tiempo atrás hemos cocinado. Le enseñé a mi hijo. Él tomó 13 cursos de asados y ahumados. Le dije: ‘Tienes que aprender a cocinar, si te toca una mujer que no sepa o no quiera hacerte de comer, tú cocinas’”, relató para TvNotas.

Aldo, entre risas, reconoció: “Como tragón profesional, necesitaba aprender”.

Desde su hogar, madre e hijo preparan desde comida casera hasta platillos para grandes eventos.

"Necesito ya descansar", afirma Ramos al anunciar su retiro para cuidar su salud personal (X)

“Nuestra comida es muy económica y todo es de primera”, aseguró Efi. Sin embargo, también reconoció sus temores: “Me da miedo poner un restaurante por la inseguridad”.

Los recuerdos que no se van

Liquidada tras décadas de servicio, ahora vende alimentos con entrega a domicilio. Su legado no está en lo que recibió, sino en lo que aprendió.

“Cuando cocinaba con mi jefa, la llevábamos a la cocina y veía cómo hacía todo. Platicábamos. Jugaba lotería o dominó. Luego me decía: ‘¿Ya, Efi? ¿Ya está?’”.

Una frase sencilla, pero cargada de memoria y afecto. La vida cambia, pero los vínculos sinceros —y el sazón— permanecen.