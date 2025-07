Pese a no estar registrado, dijo en redes que ganó el primer debate presidencial. Foto: Facebook/Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui se quedó solo en medio de una controversia que no comenzó. En días pasados, el productor de cine y aspirante a candidato independiente a la presidencia de México apoyó públicamente al futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien recibió un aluvión de críticas por una serie de expresiones de fuerte carga machista difundidas en redes sociales.

“El Chicharito metió muchos goles en su carrera, pero ninguno como el tremendo golazo que le está metiendo a los progres. Lloran por todo”, escribió el activista. (Foto: @EVerastegui, X)

Una conversión hacia el activismo de ideas conservadoras acercó a Eduardo Verástegui a la élite del Partido Republicano. Su posición lo ha llevado a tener desencuentros mediáticos con opositores a sus ideas.

En X —anteriormente Twitter— se ha convertido en una figura cuyas publicaciones abren intensos debates. Recientemente, respaldó las controvertidas expresiones de Hernández y sumó ideas propias:

“Prefiero mil veces a una mujer femenina, auténtica y valiente… que a una feminista radical que odia al hombre, desprecia la maternidad y niega la verdad. La verdadera fuerza de la mujer no está en imitar al hombre, sino en abrazar con orgullo su identidad, su naturaleza, su ternura y su sabiduría", señaló el activista, en referencia a uno de los polémicos reclamos de Javier Hernández.

Un usuario de X cuestionó la preparación académica de Eduardo Verástegui. (Foto: X)

Nueva polémica

Verástegui, cuya ideología de derecha naturalmente lo posiciona en el extremo opuesto al oficialismo en México, se ha distinguido como un férreo crítico de Morena, así como de actores políticos y personajes simbólicos del movimiento de la Cuarta Transformación.

En las últimas horas, el productor arremetió contra el uso de Grok, el chatbot de X, tras un intento de minimizar sus expresiones. La controversia comenzó a raíz de un tuit donde llamó “traidor” a Benito Juárez, uno de los máximos referentes del expresidente Andrés Manuel López Obrador:

“¿Benito Juárez, héroe? No. Uno de los peores traidores de la historia de México", escribió.

La publicación generó cientos de comentarios. Un usuario de X, Andrés Villegas, aprovechó la coyuntura para preguntarle a Grok si Eduardo Verástegui había terminado la licenciatura, en un claro intento de desacreditar su opinión.

Verástegui, cuyo grado máximo de estudios es medio superior, arremetió contra el ejercicio. Ante el interés mediático que generó la publicación, el productor intentó cambiar la narrativa:

“Benito Juárez no fue un héroe y Grok no reveló nada. Hablo en serio: se me hace que vamos a tener que abrir una escuela donde se enseñe la verdadera historia de México. Sin irnos muy lejos, ahí tienen el tratado McLane-Ocampo. Para todos esos que hablan todos los días de soberanía… fíjense en los que tienen por héroes”.

En medio del intenso debate, Eduardo Verástegui insistió en sus planes de contender por la presidencia de México: “No vine a agradar a todos. Vine a servir con el alma. Y sí, sueño con un México grande, justo, valiente y lleno de fe”, zanjó.

Verástegui ha sido de las pocas figuras públicas que ha respaldado al 'Chicharito'. (Fotos: @eduardoverastegui, @ch14_, Instagram)