Poncho de Nigris desata críticas por empujar a su hijo contra el pastel de cumpleaños y hacerlo llorar

Poncho de Nigris genera polémica al empujar a su hijo contra el pastel en su cumpleaños (Foto: IG/ponchodenigris)

“Si el niño te dijo que no, ¡es no!” La frase, replicada por decenas de usuarios en redes sociales, encapsula la indignación que desató el video publicado por Poncho de Nigris durante la celebración del cumpleaños de su hijo.

En la grabación, el conductor empuja el rostro del pequeño Ponchito contra el pastel, provocando que el niño rompa en llanto y abandone la escena. La reacción digital no se hizo esperar: internautas acusaron a Poncho de Nigris de ejercer violencia y de exponer innecesariamente a su hijo ante el escrutinio público.

El incidente, ampliamente difundido tras la publicación del video en las cuentas oficiales de Poncho de Nigris, muestra el momento exacto en que el niño, que acababa de cumplir nueve años, se acerca al pastel para la tradicional “mordida”.

Usuarios acusan a Poncho de Nigris de violencia y de exponer innecesariamente a su hijo en redes (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Sin previo aviso, su padre lo empuja, lo que desencadena el llanto del menor y su huida del lugar. La escena, lejos de provocar risas, generó una ola de críticas y abrió un debate sobre los límites de las tradiciones familiares y el respeto a la voluntad de los niños.

En la descripción del video, Poncho de Nigris intentó justificar la acción al escribir: “Mordida es normal en todo el mundo. Muchas felicidades Ponchito de Nigris, por tus nueve añotes, alegría corazones”.

Sin embargo, la explicación no convenció a la mayoría de los usuarios, quienes consideraron que la costumbre no justifica el malestar del niño ni la exposición pública de su sufrimiento.

Entre los comentarios más destacados, se leía: “Aquí los evidenciados son los papás haciendo sentir mal a su propio hijo y no respetar su palabra” y “Que sea normal en todo el mundo no significa que sea obligatorio, si el niño no quiere, ¿Por qué hacerlo?”.

El influencer fue criticado por hacer enojar a Ponchito. (IG/ponchodenigris)

Algunos usuarios minimizaron el hecho, calificando a Ponchito de “delicado” y defendiendo la tradición de empujar al cumpleañero contra el pastel como una costumbre por la que todos han pasado.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones condenaron la acción, señalando que la negativa del niño debía respetarse y que la costumbre resulta humillante cuando se impone en contra de la voluntad del menor.

Comentarios como “¡Con los niños no!”, “Qué humillante esa costumbre” y “En su cumpleaños, ¿qué necesidad de hacerlo llorar? Y encima exponerlo en redes” reflejaron el sentir generalizado.

El video, lejos de fortalecer la imagen pública de Poncho de Nigris, lo colocó en el centro de una controversia sobre los límites del entretenimiento familiar y la responsabilidad de los padres en el respeto a la integridad emocional de sus hijos.