Proponen usar tecnología para atender fallas en calles, luminarias y servicios urbanos

(Freepik)

Con el objetivo de fortalecer el mantenimiento del espacio público en la Ciudad de México a través de la tecnología, la diputada Yolanda García Ortega presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Augusto Tamari Sánchez, a firmar un acuerdo de colaboración con otras aplicaciones de movilidad.

El propósito es integrar sus funciones a la App CDMX y así facilitar la colaboración entre autoridades del gobierno central y las 16 alcaldías para mejorar las condiciones urbanas en la capital del país.

En nombre propio y de los diputados Jesús Sesma Suárez y Claudia Nelly Morales Cervantes, integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), García Ortega subrayó la necesidad de aprovechar la tecnología móvil para atender de manera más eficaz los problemas que afectan a la infraestructura urbana, como calles, puentes, luminarias, sistemas de agua y alcantarillado.

¿Cuál fue su propuesta?

La diputada Yolanda García Ortega propone integrar aplicaciones de movilidad a la App CDMX para mejorar el mantenimiento urbano. | (CRÉDITO: Congreso de la Ciudad de México).

“Hago uso de esta tribuna para hablarle sobre la utilidad de las aplicaciones tecnológicas para mejorar nuestra ciudad. Muchas veces estas problemáticas no se resuelven a tiempo porque no llegan las autoridades o no se reportan de manera efectiva”, afirmó la diputada Yolanda García Ortega.

La legisladora recordó que, según datos del INEGI de 2020, más del 70% de los hogares en México tienen acceso a internet, y una gran parte de la población utiliza aplicaciones móviles para denunciar fallas urbanas.

“El teléfono celular es una herramienta que ayuda a enviar reportes inmediatos sobre afectaciones a la infraestructura, y les proporciona información rápida a las autoridades”, añadió.

García Ortega destacó que este tipo de herramientas también fomentan la participación ciudadana, fortalecen la transparencia y permiten priorizar acciones de mantenimiento en función de las necesidades más urgentes.

Como ejemplo, citó la App CDMX, donde ya se pueden realizar trámites, reportes y denuncias ciudadanas.

“La tecnología nos da una voz y una plataforma para exigir una ciudad más segura, moderna y bien cuidada”, puntualizó.

García afirmó que el PVEM está seguro de el uso de las aplicaciones tecnológicas es una “Herramienta poderosa para mejorar la infraestructura”, comentó que en si todos participamos activamente “Podemos lograr una ciudad más eficiente y digna para sus habitantes”.