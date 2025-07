Diego Boneta y Martha Higareda conquistan a la audiencia de Prime Video México con su nueva película

La película ha sido elogiada por su estética moderna, la química entre Boneta y Higareda. (Prime Video)

La cinta narra la historia de Sebastián (Diego Boneta), un carismático estafador, junto a su cómplice Maclo (Alejandro Speitzer), seduce a mujeres adineradas en México para robarles su fortuna. Cuando planea retirarse, conoce a Carolina (Martha Higareda), la misteriosa esposa de un peligroso empresario, Ángel (Alberto Guerra).

Lo que comienza como una estafa más se complica cuando Sebastián se enamora de ella, desencadenando una red de engaños, traiciones y peligro. La película explora el amor, la manipulación y las consecuencias de las decisiones riesgosas.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en México

1. Juegos de seducción (Juegos de Seducción)

El guapo y encantador Sebastián utiliza su impecable sentido del estilo para estafar a mujeres ricas y famosas en México. Con la ayuda de su leal secuaz Maclo, lleva a cabo astutos planes. Sebastián pospone el final de su carrera de estafador para centrarse en ella.

2. Elevation

Un padre soltero y dos mujeres se aventuran desde la seguridad de sus hogares a enfrentarse a criaturas monstruosas para salvar la vida de un niño.

3. Jefes de Estado (Heads of State)

El primer ministro del Reino Unido y el presidente de EE. UU. tienen una rivalidad pública que pone en riesgo la alianza entre sus países. Pero cuando se convierten en el blanco de un poderoso enemigo, se ven obligados a confiar el uno en el otro. Aliados con Noel, una agente del MI6, intenta frustrar una conspiración que amenaza al mundo libre.

4. ¡Qué Huevos, Sofía!

Sofía da todo por la empresa en la que trabaja; pero el puesto que le habían prometido se lo dan a la sobrina del dueño. Ella junto con otros compañeros, hartos de trabajar para un jefe insoportable, renunciarán para emprender con su propia pastelería. Lo que no consideraron es que su exjefe no descansará hasta verlos fracasar.

5. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

6. Antes de ti

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

7. Oppenheimer

En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del ‘Proyecto Manhattan’, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares. (FILMAFFINITY)

8. 2012

El geólogo Adrian Helmsley, descubre de que el núcleo de la Tierra se está calentando. Teme que la corteza se vuelva inestable, coincidiendo con las predicciones mayas del fin del mundo. Entre tanto, los líderes del mundo “venden” plazas para escapar del cataclismo. El escritor Curtis Jackson tropieza con esa información.. y luchará por salvar a su familia mientras el suelo se hunde bajo sus pies y los terremotos y las erupciones volcánicas destruyen el mundo tal y como lo conocemos.

9. El último viaje del Demeter

Basado en un solo capítulo, el Captain’s Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres. La película detallará los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente en ruinas. No había rastro de la tripulación.

10. Antes de que te vayas

Una mujer pierde el tren de la 1:30 de Nueva York a Boston, tras lo cual un músico de la calle pasa la noche tratando de ayudarla a hacer que pueda volver a casa antes de que llegue su marido. A lo largo de la noche aprenden mucho el uno del otro y se enamoran.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.