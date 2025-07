Pati Chapoy comenta sobre el físico de Ninel Conde: “Se infla la cara”

Pati Chapoy criticó abiertamente los cambios estéticos de Ninel Conde, reavivando la discusión sobre los estándares de belleza en el espectáculo (IG)

“Que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera pero no puedes evitar que la gente opine”, sentenció Ricardo Manjarrez durante una reciente transmisión de Ventaneando, en la que el debate sobre los límites de la crítica pública y la autonomía personal se encendió a raíz de los comentarios sobre la apariencia de Ninel Conde.

La discusión, que surgió tras la confirmación de la cantante y actriz para el reality La Casa de los Famosos, expuso la tensión entre la libertad individual y la exposición mediática de las figuras públicas.

En ese contexto, la periodista Pati Chapoy lanzó una crítica directa a los cambios estéticos de la artista, lo que reavivó el debate sobre los estándares de belleza y la presión social en el mundo del espectáculo, según relató el programa de TV Azteca.

Ninel Conde pidió a los medios no replicar comentarios negativos sobre su aspecto y denunció la violencia verbal en su contra (Créditos: Cross Flowers/ Infobae México)

La controversia se desató cuando, después de emitir una entrevista con Ninel Conde en la que la artista solicitó a los medios abstenerse de replicar comentarios negativos sobre su aspecto, Pati Chapoy no dudó en expresar su opinión sobre los retoques faciales de la cantante.

“Me da la impresión de que todos los días Ninel se infla la cara, ya vieron los labios”, afirmó la conductora, aludiendo al volumen visible en los labios y pómulos de la intérprete. Esta observación, transmitida en vivo, generó reacciones inmediatas entre los demás presentadores del programa.

Pedro Sola, otro de los conductores, intervino para contextualizar el fenómeno, señalando que los procedimientos estéticos se han convertido en una tendencia generalizada en la industria del entretenimiento.

“Está de moda”, comentó, validando la normalización de estos tratamientos entre las celebridades.

Pedro Sola contextualizó la tendencia de los procedimientos estéticos en la industria del entretenimiento, señalando su normalización entre celebridades (Cortesía TV Azteca)

La crítica de Pati Chapoy no se limitó a una sola observación. Más adelante, reforzó su punto de vista con una declaración tajante: “No me puedes decir que está bonita”, dejando claro que, en su opinión, los cambios estéticos no favorecen a la artista conocida como “El Bombón Asesino”. Esta afirmación consolidó la postura crítica de la periodista y avivó la conversación sobre los límites de la opinión en los medios.

El contexto de estas declaraciones se remonta a una polémica previa, cuando José Manuel Figueroa, ex pareja de Ninel Conde, la acusó de “perder el tiempo usando botox y haciéndose tratamientos estéticos”. La cantante respondió a estas afirmaciones calificándolas como violencia verbal y pidió a los medios no amplificar ese tipo de comentarios.

Ninel Conde destacó la importancia de no perpetuar discursos que fomenten la violencia de género en los medios de comunicación (Captura de pantalla)

En la entrevista transmitida por TV Azteca, Ninel Conde insistió en la importancia de no replicar discursos que perpetúan la violencia de género, especialmente en un entorno donde las mujeres enfrentan múltiples formas de agresión.